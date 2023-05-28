瑪娃颱風逼近已有2人遭浪襲失蹤 氣象局示警：非必要別去海邊

強烈颱風瑪娃持續逼近，東半部已出現長浪，由於天氣穩定，海邊仍有遊客遊憩。今天宜蘭縣、花蓮縣沿海共2起4名民眾落海事件，2人獲救，另有2人失蹤，其中1名失蹤者是兒童。中央氣象局說，今天起易有長浪發生，非必要請勿前往海邊活動。

中央氣象局發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，目前宜蘭（蘇澳、龜山島）、台東（台東、蘭嶼）及屏東（鵝鑾鼻）已觀測到2至3米的浪高。

強颱瑪娃上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方990公里海面上，以每小時15公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒51公尺，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。