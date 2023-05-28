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瑪娃颱風逼近已有2人遭浪襲失蹤 氣象局示警：非必要別去海邊

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
花蓮縣有2名小學生到加灣海邊玩，都遭海浪捲入，其中1名兒童獲救，另1名兒童失蹤。圖／民眾提供
花蓮縣有2名小學生到加灣海邊玩，都遭海浪捲入，其中1名兒童獲救，另1名兒童失蹤。圖／民眾提供

強烈颱風瑪娃持續逼近，東半部已出現長浪，由於天氣穩定，海邊仍有遊客遊憩。今天宜蘭縣、花蓮縣沿海共2起4名民眾落海事件，2人獲救，另有2人失蹤，其中1名失蹤者是兒童。中央氣象局說，今天起易有長浪發生，非必要請勿前往海邊活動。

中央氣象局發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，目前宜蘭（蘇澳、龜山島）、台東（台東、蘭嶼）及屏東（鵝鑾鼻）已觀測到2至3米的浪高。

強颱瑪娃上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方990公里海面上，以每小時15公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒51公尺，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。

今、明兩天基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生；尤其基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海將有3米以上浪高。今晚起新竹以北、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風。

中央氣象局發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，目前宜蘭（蘇澳、龜山島）、台東（台東、蘭嶼）及屏東（鵝鑾鼻）已觀測到2至3米的浪高。圖／氣象局提供
中央氣象局發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，目前宜蘭（蘇澳、龜山島）、台東（台東、蘭嶼）及屏東（鵝鑾鼻）已觀測到2至3米的浪高。圖／氣象局提供
中央氣象局發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，目前宜蘭（蘇澳、龜山島）、台東（台東、蘭嶼）及屏東（鵝鑾鼻）已觀測到2至3米的浪高。圖／氣象局提供
中央氣象局發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，目前宜蘭（蘇澳、龜山島）、台東（台東、蘭嶼）及屏東（鵝鑾鼻）已觀測到2至3米的浪高。圖／氣象局提供
宜蘭縣知名景點情人灣，今天上午發生大浪把情侶捲落海意外，其中1名女性遭浪沖走，海巡全力搜救。圖／宜蘭縣警方提供
宜蘭縣知名景點情人灣，今天上午發生大浪把情侶捲落海意外，其中1名女性遭浪沖走，海巡全力搜救。圖／宜蘭縣警方提供

蘭嶼 恆春 綠島

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