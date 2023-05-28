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影／「蔣蔣果園」打綠光 有效杜絕荔枝細蛾作亂
5月荔枝盛產，但近年果園常碰上荔枝細蛾侵襲，損失慘重，在高雄大樹區種荔枝逾30年的「蔣蔣果園」，農二代為此引入綠光燈照防治法對抗「天敵」，花了10多萬資材一試奏效，每年不必再有3、4千斤荔枝的損耗，同時也能減少農藥施用，更獲市場喜愛，供不應求。
「蔣蔣果園」位在高雄大樹溪埔地區，園內種100多顆荔枝，園主蔣世明、蔣昆霖父子不希望親友吃到有施用農藥的荔枝，向來採取無毒農法種植，品質雖獲肯定，卻不敵近年荔枝細蛾的危害，最慘的一次損失3、4千斤，占總產量約四分之一。
「蔣蔣果園」二代蔣昆霖本身學化工，不忍見荔枝細蛾肆虐，讓雙親心血白流，不斷想法設法找防杜荔枝細蛾方法，後來得知鳳山試驗所研發出綠光燈照防治法，綠光夜間照射後，細蛾可停滯不動，減少交配產卵機會，有效防治。於是說服父親撥一塊果園嘗試，一試成功，今年獲高市農業局補助智慧控制防治系統，生產讓消費者更安心的玉荷包。
據研究，一隻細蛾在半個月的二代繁殖，可產下近萬顆蟲卵，荔枝產期時侵襲各果園，讓農家氣急敗壞。蔣昆霖說，被細蛾侵害的荔枝長不大，果粒畸型且易掉果，他引入燈照防治法後，使用更堅固的錏管當支架，牽電線電燈，一分地約花6萬元，整園花了十來萬，兩年就回本。不僅防治荔枝細蛾，也省去烈日下施藥的人力等成本。
「蔣蔣果園」為種植無毒且品質優良的荔枝，在管理上利用水解鮭魚蛋白為基底製做氨基酸肥料搭配有機肥打好基礎，再搭配修剪培育強健枝條，且不使用植物荷爾蒙促進著果和刺激果實肥大，種出來的玉荷包口感Ｑ彈，風味更具層次。
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