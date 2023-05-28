影／「蔣蔣果園」打綠光 有效杜絕荔枝細蛾作亂

5月荔枝盛產，但近年果園常碰上荔枝細蛾侵襲，損失慘重，在高雄大樹區種荔枝逾30年的「蔣蔣果園」，農二代為此引入綠光燈照防治法對抗「天敵」，花了10多萬資材一試奏效，每年不必再有3、4千斤荔枝的損耗，同時也能減少農藥施用，更獲市場喜愛，供不應求。

「蔣蔣果園」位在高雄大樹溪埔地區，園內種100多顆荔枝，園主蔣世明、蔣昆霖父子不希望親友吃到有施用農藥的荔枝，向來採取無毒農法種植，品質雖獲肯定，卻不敵近年荔枝細蛾的危害，最慘的一次損失3、4千斤，占總產量約四分之一。

「蔣蔣果園」二代蔣昆霖本身學化工，不忍見荔枝細蛾肆虐，讓雙親心血白流，不斷想法設法找防杜荔枝細蛾方法，後來得知鳳山試驗所研發出綠光燈照防治法，綠光夜間照射後，細蛾可停滯不動，減少交配產卵機會，有效防治。於是說服父親撥一塊果園嘗試，一試成功，今年獲高市農業局補助智慧控制防治系統，生產讓消費者更安心的玉荷包。

據研究，一隻細蛾在半個月的二代繁殖，可產下近萬顆蟲卵，荔枝產期時侵襲各果園，讓農家氣急敗壞。蔣昆霖說，被細蛾侵害的荔枝長不大，果粒畸型且易掉果，他引入燈照防治法後，使用更堅固的錏管當支架，牽電線電燈，一分地約花6萬元，整園花了十來萬，兩年就回本。不僅防治荔枝細蛾，也省去烈日下施藥的人力等成本。