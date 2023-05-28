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現代兒童營養不良、熱量過剩 營養師建議家長放下手機

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
兒童肥胖問題嚴重，可能導致未來的身心理健康問題。圖／取自123RF
兒童肥胖問題嚴重，可能導致未來的身心理健康問題。圖／取自123RF

父母都希望給孩子最好的，從日常飲食上從小就盡量滿足孩子的需求，不過，愈來愈多家長對兒童糖分攝取有所警覺。營養師表示，台灣兒童普遍有「該有的營養沒有攝取到」問題，造成假性肥胖、三高等問題，甚至出現代謝症候群。建議家長可以與小孩同桌用餐，放下手機建立良好互動，幫助孩子從家庭培養好的飲食習慣。

台灣食品技術發展愈來愈精進，各式各樣的零食都吸引著小朋友的目光，無時無刻都想要吃零食。營養師謝宜芳表示，部分家長因為疼小孩，逢年過節、考試考完就買速食、珍奶、冰淇淋給孩子，但這類高油、高糖的食品其實對健康相當有危害，尤其是高果糖漿更是肥胖的頭號敵人。

「現代家庭普遍不開伙，外食容易攝取過多熱量，」謝宜芳指出，外食的肉類為了美味，通常烹調方式會添加較多油脂，又怕店家蔬菜洗不乾淨，不選擇蔬菜類，孩童可能因此攝取到太多不必要的營養，造成脂肪肝甚至代謝症候群。

謝宜芳建議，除了鼓勵孩子吃原型食物外，家長可以多跟孩子同桌共食，並且放下手機，聽聽孩子在學校、生活中遇到的種種事情，一方面也增進親子關係，另一方面則是「以身作則」攝取營養的蔬菜類，孩子就會在家庭交流中學會良好的飲食習慣。

不過，孩童難免嗜吃甜食，無法完全禁止。謝宜芳表示，根據國外研究，「蜂蜜」以及「水果」的甜味對人體都相當好，零食上可選擇「無糖優酪乳淋上蜂蜜」，酸酸甜甜的小朋友也會喜歡，蜂蜜也可以提升免疫力，也不會造成血糖飆升；其次則是選擇普通的蔗糖、黑糖，像是市場買的仙草冰等等，儘量避免高果糖漿。

零食 蜂蜜 肥胖

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