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塑膠袋vs紙袋 環團：重複使用珍惜資源 塑膠袋也能環保

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環團針對市面上常見的4種袋子進行比較，認為塑膠袋只要重複使用也可以很環保。圖／取自RE-THINK重新思考臉書
環團針對市面上常見的4種袋子進行比較，認為塑膠袋只要重複使用也可以很環保。圖／取自RE-THINK重新思考臉書

隨著環保政策及地球永續的觀念普及，自備環保購物袋的風氣也愈來愈盛行，卻讓外界開始思考製造這麼多「環保袋」是否真的環保？環團RE-THINK針對市面上常見4種袋子，在相同比較單位下，發現傳統塑膠袋對環境的影響程度最小。RE-THINK說，並非塑膠袋真的環保，重點在於重複使用及消費行為。

RE-THINK表示，因應減塑趨勢，市面上愈來愈多不同設計風格的環保袋，參與各類活動也會免費贈送，但市面上的塑膠袋仍很多，塑膠袋在環保人心中仇恨值很高，但塑膠袋是否真的罪該萬死，而紙袋是否最環保？

比較台灣商家愛用的傳統HDPE塑膠袋、各種活動結束後最常收到的不織布PP袋、百貨公司愛用的紙袋、回過神後發覺總是很多個的棉布帶，透過袋子本身的重量及容量，計算出在相同比較單位下，從製作過程到廢棄，會產生的環境影響。

比較後發現，傳統塑膠袋重量8.1克、容量19.1公升；不織布重量115.8克、容量19.7公升；紙袋重量55.2克、容量20.1公升；棉布袋重量183.1克、容量28.65公升。

RE-THINK再利用環境影響指標如資源枯竭、全球暖化潛趨、水質優養化、生態毒性、空氣汙染等，綜合比較對環境影響程度的排名，發現傳統塑膠袋對環境影響程度最小，紙袋位居第二，再來是不織布，而棉布袋對環境影響的程度最大。

RE-THINK進一步分析，計算不同袋子要重複使用幾次，產生的碳排放量才會比塑膠小。若把塑膠袋當垃圾袋多用1次，也就是與使用2次的塑膠袋相比，紙袋需使用4次、不織布使用14次、棉布袋使用173次，其產生的碳排放量才會比塑膠少。但紙袋耐用性差，不太可能重複使用這麼多次。

RE-THINK表示，市面上許多袋子都宣稱為環保袋，但其實塑膠袋也可以，只是大眾普遍認為塑膠袋隨手可取得，方便、便宜，因此誤認為可以隨便拿、隨便用、隨便丟，「其實只要重複使用，塑膠袋其實就是所有袋子中最環保的那個」。

RE-THINK說，確實在環境影響指標中，無法將塑膠將海洋中害生物誤食的塑膠袋及塑膠微粒等這部分的衝擊量化，因此最好的作法應為盡可能減少使用，並不是知道塑膠袋比較環保就狂拿，而是檢視自身觀念及消費行為是否正確，珍惜手中每個握有的資源。

對於袋子的使用，RE-THINK提供4大建議，第一重複使用輕薄的菜市場塑膠袋，較重的購物袋如PP、PET、聚酯纖維、經漂白或紡織袋，因製造耗材多，對環境的影響也較大。

第二，把塑膠袋用到極致，塑膠袋重複使用到最後需淘汰時，可以拿來做垃圾袋使用後一起丟棄，再增加一次使用機會；第三，不要再買、送、拿「環保袋」，以上述比較數據來看，光一個就要使用很多次才算環保；第四，雙手萬能，沒有拿袋子，根本不用煩惱哪個更環保。

環團針對市面上常見的4種袋子進行比較，認為塑膠袋只要重複使用也可以很環保。圖／取自RE-THINK重新思考臉書
環團針對市面上常見的4種袋子進行比較，認為塑膠袋只要重複使用也可以很環保。圖／取自RE-THINK重新思考臉書

塑膠袋 碳排放

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