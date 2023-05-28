水果越甜熱量越高？專家曝「味覺誤區」 酸味可能還更肥

台灣擁有「水果王國」美稱，水果種類多且風味佳，但一般人常會陷入誤區，其實不是越甜就代表熱量越高，部分較酸的水果，可能含糖量更多！

粉專《臺北農產》發文指出，其實味覺上的甜度，是受到水果三種糖類的「比例」影響，依照甜度多寡排行分別是：果糖＞蔗糖（果糖與葡萄糖的結合體）＞葡萄糖。簡言之，100公克的香蕉和葡萄，因為糖類占比不同，就會產生香蕉比葡萄甜很多的錯覺，所以「水果越甜不代表熱量越高，部分較酸的水果，也可能含糖量比很甜的水果還多」。

《臺北農產》續指，許多水果中富含維生素、礦物質、抗氧化物、膳食纖維和水分，是維持人體健康不可或缺的元素，且水果中的「可溶性纖維」可溶於水，會在消化道裡形成膠狀物，減緩糖分被吸收到血液裡的速度，而長期「可溶性纖維」，可稍微減少低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）的濃度，所以才會有吃水果有益身體健康的說法出現。

事實上，熱量低的水果包含西瓜、草莓、柳橙、櫻桃、鳳梨等，每100公克的卡路里約是30～48不等。而現在時逢西瓜、鳳梨、芒果、木瓜、哈密瓜等產季，夏天不妨買來消暑一下！