快訊

MLB／大谷翔平飆速163公里 6局10K勝投資格只擁有一瞬

海大附中畢冊有五星旗重印 廠商坦承疏失：圖庫抓的

圖／衰！網購全新Pixel 7a竟被「低溫宅配」變2顏色 冷靜做1事退貨成功

水果越甜熱量越高？專家曝「味覺誤區」 酸味可能還更肥

聯合新聞網／ 聯合新聞網
台灣擁有「水果王國」美稱，水果種類多且風味佳。記者魯永明／攝影
台灣擁有「水果王國」美稱，水果種類多且風味佳。記者魯永明／攝影

台灣擁有「水果王國」美稱，水果種類多且風味佳，但一般人常會陷入誤區，其實不是越甜就代表熱量越高，部分較酸的水果，可能含糖量更多！

粉專《臺北農產》發文指出，其實味覺上的甜度，是受到水果三種糖類的「比例」影響，依照甜度多寡排行分別是：果糖＞蔗糖（果糖與葡萄糖的結合體）＞葡萄糖。簡言之，100公克的香蕉和葡萄，因為糖類占比不同，就會產生香蕉比葡萄甜很多的錯覺，所以「水果越甜不代表熱量越高，部分較酸的水果，也可能含糖量比很甜的水果還多」。

《臺北農產》續指，許多水果中富含維生素、礦物質、抗氧化物、膳食纖維和水分，是維持人體健康不可或缺的元素，且水果中的「可溶性纖維」可溶於水，會在消化道裡形成膠狀物，減緩糖分被吸收到血液裡的速度，而長期「可溶性纖維」，可稍微減少低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）的濃度，所以才會有吃水果有益身體健康的說法出現。

事實上，熱量低的水果包含西瓜、草莓、柳橙、櫻桃、鳳梨等，每100公克的卡路里約是30～48不等。而現在時逢西瓜、鳳梨、芒果、木瓜、哈密瓜等產季，夏天不妨買來消暑一下！

北農 西瓜 鳳梨 香蕉 卡路里

延伸閱讀

裝潢後像新的！他想買500萬老公寓 過來人勸退曝「最大問題」

別急著開冷氣！台電親授「吹電風扇4關鍵秘訣」：涼爽又省電

交往6年想結婚！準岳父大開「5條件」 竟還要幫他兒子繳車貸

騎士慘收18張罰單「多到垂地」 網驚：好大張的湯姆熊彩票

相關新聞

最快明清晨海警 彭啟明：路徑略偏台灣一點 今明是關鍵

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，瑪娃的預測路徑上也略偏台灣多一點，今天到明天的發展會是關鍵。

別急著開冷氣！台電親授「吹電風扇4關鍵秘訣」：涼爽又省電

最近天氣明顯變熱，幾乎每戶人家都把電風扇打開，但其實使用電風扇也有小撇步。台電日前在臉書上發文，分享如何讓電風扇吹起來更涼爽，甚至可以有效省電的「4秘訣」。

大王具足蟲是什麼？變成料理端上桌 牠真的適合食用嗎？

當大王具足蟲成了餐桌上的佳餚，也許有一些你值得理解的小故事。

強颱瑪娃轉變大眼颱 吳德榮：明減速迴轉 注意威脅

強颱瑪娃今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北東方980公里海面上（鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上），以每小時19公里速度...

水果越甜熱量越高？專家曝「味覺誤區」 酸味可能還更肥

台灣擁有「水果王國」美稱，水果種類多且風味佳，但一般人常會陷入誤區，其實不是越甜就代表熱量越高，部分較酸的水果，可能含糖量更多！

塑膠袋vs紙袋 環團：重複使用珍惜資源 塑膠袋也能環保

隨著環保政策及地球永續的觀念普及，自備環保購物袋的風氣也愈來愈盛行，卻讓外界開始思考製造這麼多「環保袋」是否真的環保？環...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦