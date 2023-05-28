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瑪娃颱風將大轉彎「家門口繞一圈」 吳聖宇：對台影響時間可能拉很長

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
隨著颱風本身跟高壓的互動，加上北方有西風短波槽東移，台灣東北方到琉球一帶海域逐漸有高壓弱點出現，未來瑪娃颱風就會趨向這個高壓弱點區移動。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
隨著颱風本身跟高壓的互動，加上北方有西風短波槽東移，台灣東北方到琉球一帶海域逐漸有高壓弱點出現，未來瑪娃颱風就會趨向這個高壓弱點區移動。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，瑪娃颱風來到台灣東南方遠海，逐漸脫離了良好的海洋環境，強度無法維持在高點，昨天起已經有緩慢減弱的趨勢。但是目前仍是強烈颱風，暴風半徑則略為縮小。

他說，預估接下來颱風靠近台灣東南方轉向的過程中，海洋環境條件會更差，強度有持續減弱的趨勢。但是風場範圍仍然很大，加上轉向的位置離台灣不算遠，預估陸地上迎風面地區的天氣變化仍然會很有感，而且持續時間長，提醒大家注意。

路徑變化上，吳聖宇說，隨著颱風本身跟高壓的互動，加上北方有西風短波槽東移，台灣東北方到琉球一帶海域逐漸有高壓弱點出現，未來瑪娃颱風就會趨向這個高壓弱點區移動。因此方向上普遍認為會有一個大轉彎的過程，轉彎後可能趨向北北東到東北，往琉球石垣島、宮古島一帶移動。

他說，但是進入高壓弱點這個鞍型場後，瑪娃的引導力量減弱，速度也將大幅度放慢，等於一個頗大的環流在台灣以東海域緩慢北上的過程，對台灣影響的時間可能會拉得很長。

明天起迎風面地區就會逐漸有降雨出現，吳聖宇說，周二到周四迎風面持續降雨，而且會比較明顯。北部山區、東北部山區有局部大雨發生機會，甚至有可能隨著颱風中心北上，風向由東北轉偏北風，中部地區也會有局部降雨出現的可能性，山區又會比平地明顯。

吳聖宇說，周五颱風仍在台灣以東，開始有遠離的趨勢。中部、北部、東北部、東部仍持續會有陣雨，颱風遠離得愈快，降雨趨緩的狀況也就會愈早發生。

明天開始到周五，南部山區也要持續注意是否有背風面的熱對流雷雨發生狀況，如果有雷雨，雨勢也可能會比較大。

他說，6月3日、4日颱風應該已經離開到更遠的地方，甚至轉為比較乾燥的北風，天氣趨於穩定。雖然也有少數預報認為颱風後期有持續偏北甚至轉北北西的狀況，不過目前暫時先不考慮這些少數預測的情況，大致會跟著多數的預報結果來預測。

風力部分，今天開始從台灣海峽北部、北部海面、東半部海面到恆春半島、綠島蘭嶼海面一帶，風、浪都開始顯著加大。他表示，尤其是浪的部分，受到長浪影響，浪高預報都有3-5米甚至6米。

他表示，明天起到周五各地沿海以及空曠地區風力應該都不小，陣風普遍可以到6-8級，部分地區可能有9-11級的強陣風，強陣風的狀況也可能會持續多天，雖然不是在颱風內部那樣持續性的強風，但是一陣一陣的出現，有時候也是會造成意外災害，特別注意。

吳聖宇說，預估明天上午會發布海上颱風警報，包括東部、東南部海面以及巴士海峽等地，東北部、北部海面會不會納入就要看颱風後續的路徑而定，依照目前路徑，機會不高。

吳聖宇表示，陸上颱風警報機會仍較低，但是因為颱風範圍大，只要轉彎的時間點較為延後、轉彎點略偏西，暴風圈邊緣仍不排除碰到花東沿岸的可能性，還是要持續留意後續的變化。

他說，沒有意外的話，瑪娃颱風應該就是在台灣的家門口繞一圈，不過因為影響的時間較長，未來在東部外海北上過程中的變化要多關心。

未來瑪娃颱風方向上普遍認為會有一個大轉彎的過程，轉彎後可能趨向北北東到東北，往琉球石垣島、宮古島一帶移動。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
未來瑪娃颱風方向上普遍認為會有一個大轉彎的過程，轉彎後可能趨向北北東到東北，往琉球石垣島、宮古島一帶移動。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

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