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颱風外圍環流影響 中南部明後天陷「弱風區」空氣品質差
今天環境風場為偏東風，中南部地區位於弱風區，擴散條件稍差，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。
依環保署監測資料及氣象局氣象資料顯示，北部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；高屏空品區為「普通」等級，高屏空品區零星地區可能達橘色提醒等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
明天受颱風外圍環流影響，環境風場逐漸由偏東風轉為偏北風，清晨至上午中南部地區位於弱風區，擴散條件差，稍易累積汙染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
30日受颱風環流影響，環境風場逐漸轉為偏北風，竹苗以北位於迎風面，降雨機率增加，擴散條件轉佳，清晨至上午中南部地區仍位於下風區，擴散條件差，稍易累積汙染物。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
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