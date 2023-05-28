強颱瑪娃怠速最快明午後海警 仍不排除陸警 已掀驚人長浪

強烈颱風瑪娃持續逼近，中央氣象局預報中心課長林秉煜說，瑪娃颱風強度略減弱、暴風半徑略縮小，仍是強颱。東部沿海已經出現長浪，非必要請勿前往海邊活動。由於颱風移動速度放慢，預估明天下半天之後發布海警，陸警發布機率相對小，但過去的路徑一直在改變，所以須持續注意。

瑪娃颱風上午8時的中心位置在馬尼拉東北東方870公里海面上（鵝鑾鼻東南東方990公里海面上），以每小時15公里速度，向西北西進行。7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。

中央氣象局發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，目前宜蘭（蘇澳、龜山島）、台東（台東、蘭嶼）及屏東（鵝鑾鼻）已觀測到2至3米的浪高。

林秉煜說，瑪娃颱風還是維持強烈颱風的強度，強度略減弱，近中心最大風速維持每秒51公尺，暴風半徑略縮小一點點，目前是280公里左右。未來持續向西北西方向移動，速度開始逐漸放慢下來，從每小時22公里降至19公里。

林秉煜說，瑪娃颱風和昨天相比，路徑並沒有往西邊偏一點點，但速度比預估有放慢，所以周三至周五還在台灣東側外海。周二至周四雨勢最明顯為北部和東半部，尤其宜蘭、花蓮。也由於移動速度變慢，海警預估發布的時間點落在明天下半天之後。目前看來陸警發布機率相對小一點，不過可以看到它過去的路徑一直在改變，所以須持續注意。

他說，預估颱風周三來到台灣東南部海面，向北移動，過程貼近台灣東部外海，所以預估周二到周五受颱風外圍環流影響，天氣相對不穩定。綠島、蘭嶼影響大，北東間歇陣雨，注意局部大雨。

他說，東部沿海已經出現長浪，今天宜蘭到恆春半島都有出現2米以上浪高，預估未來持續增強。今天開始留意基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、南部沿海及馬祖、澎湖易有長浪發生，尤其東台灣沿海將有3到5米的大浪，非必要請勿前往海邊活動。