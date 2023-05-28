大王具足蟲是什麼？變成料理端上桌 牠真的適合食用嗎？

當大王具足蟲成了餐桌上的佳餚，也許有一些你值得理解的小故事。

近幾天，一隻大王具足蟲端上拉麵（註：有學者指出該拉麵上的物種為詹姆斯深水蝨）的畫面震驚了全台灣的民眾，超乎想像的視覺震撼、看似古生物般的衝擊畫面，確實引起了極高的討論度與話題，有人紛紛好奇牠的口感、滋味，更懷疑，是不是真的能吃？

對許多玩過《動物森友會》的玩家來說，基本上都對大王具足蟲有著極深刻的印象，牠屬於海底生物系列的圖鑑之一，詳盡的介紹也讓人認識這平常幾乎不可能接觸到的生物。

在宮崎駿的《風之谷》裡，「王蟲」也是由大王具足蟲的靈感而來，牠是守護腐海的生物，有著神聖的象徵；而《寶可夢》當中，膽小蟲和牠的進化具甲武者，原型也是大王具足蟲，圖鑑介紹中寫到，「無論是腐爛的東西還是垃圾都能吃光光，是大自然的清道夫。」

圖／在《動物森友會》裡的大王具足蟲，是海底生物的圖鑑之一。twitter

圖／在宮崎駿的《風之谷》裡，「王蟲」也是由大王具足蟲的靈感而來。吉卜力

根據《Monterey Bay Aquarium》的科學介紹，大王具足蟲（學名：Bathynomus giganteus）是個具有7對關節肢、2對觸鬚、龐大甲殼和堅硬鱗片的生物，牠是無脊椎動物，和其牠20餘種類似生物分屬於漂水蝨科、大王具足蟲屬。

成年的大王具足蟲最高可長達40公分，這種巨大體型在節肢動物門裡是非常少見的，就連在等足目裡，大部分生物都非常微小、基本上都不超過5公分，由此可見大王具足蟲的姿態，有多麼令科學家驚豔。

生活在極端海底環境，以生物屍體和碎屑為主食

圖／大王具足蟲生活在海底，以各種生物碎屑為主食，非常能耐餓。montereybayaquarium.org

科學家目前還不能斷定，為什麼大王具足蟲可以這麼巨大的主因，但用克萊伯定律（Kleiber's law）和伯格曼法則（Bergmann's rule）解釋的話，指的是較大體型的身形在特定環境裡對於生存較有利，特別是在極冷的深海中，演化讓牠們變成現在的模樣。

大王具足蟲的棲息地，最主要都在極端的深海裡，特別是500公尺深以下的大海、黑暗的深處，這種地方的陽光照射亮度，不足地表的百萬分之一，在西太平洋和西大西洋都可以發現牠們的蹤跡。

在深海要吃什麼？科學家表示，由於海底動物、植物非常稀少，大王具足蟲進化成一種食腐動物，牠以所有沈積在海洋底部的碎片為食，包含魚類的屍體碎屑、殘渣、腐植質等，也會吃動物排泄的糞便，偶爾能抓到一些海底生物。

圖／在等足目中，大王具足蟲是體型最巨大的一種。BMC BIOL

圖／在等足目中，大王具足蟲是體型最巨大的一種。BMC BIOL

如果幸運的話，牠可以吃到巨大的鯨魚屍體，這是非常難得的機會，因為鯨魚的屍體未必會沉到海底。

但也正是因為食物來源非常稀少，大王具足蟲有極強的耐餓能力，好比說在日本（Japan）三重縣的水族館內，有隻大王具足蟲在絕食了5年以後才死亡。

大王具足蟲第一隻有文獻的記載，已經要追溯到1879年，在數以千計的等足類動物中，大王具足蟲是最大、也是最神祕的，但也正是因為牠居住在極深的海底，目前科學界對牠的了解依然不足，更無法推估目前可能的數量和群體。

大王具足蟲真的可以吃嗎？

圖／大王具足蟲實際上雖然可以吃，但人類其實有許多替代的選擇。washington.edu

在早年，大王具足蟲都是隨著一種非常破壞生態的底拖網捕魚方式被捕捉上岸的，由於牠沒有非常大的經濟價值、市場行情並不高，加上並不討喜的外型，有些漁民會直接把大王具足蟲丟回海底。

《Adopt and Shop》報導，在世界上的某些地方，大王具足蟲確實被少數饕客視為美味佳餚，牠吃起來有點像蟹肉，以及偏淡的龍蝦或蝦味。

在大海底，大王具足蟲就像最盡責的清道夫，牠清除海底的碎屑、吃動物的屍體，也有助於環境的修復，但也正是因此，吃大王具足蟲前必須有非常詳盡的清洗步驟，才有可能成為能食用的美食。

專家說，如果一定要吃、而且想要避免食物中毒，最好在料理前要確認甲殼顏色是否混濁、有沒有異味傳出，而且一定要煮熟才能食用。

「牠們雖然看起來可以食用，但事實證明，這些等足類動物真的不應該吃，牠們可能含有寄生蟲、細菌和其它毒素，雖然看起來很美味，但人類其實有很多其它的東西可以吃。」

人們應該體悟到的是，不應該為了「新鮮感」，讓大王具足蟲這種食物被大肆的端上桌，萬一真的引起某種風潮、導致漁民大量用底拖網去抓大王具足蟲的話，只會引發另一個殘酷的生態浩劫⋯⋯

大王具足蟲其實也深受塑膠污染侵害

圖／大王具足蟲的生活飽受塑膠侵擾和影響。WoRMS

根據蒙特利灣水族館研究所（MBARI）所發表的研究顯示，縱使大王具足蟲生活在深海，人類的行為還是深深地影響著牠們。

因為無論從水面還是最黑暗的深海，科學家都發現了塑膠微粒的存在，特別是直徑小於5毫米的塑膠微粒。研究發現，海底生物會誤食這些塑膠微粒，而這些生物死亡後，牠們的屍體又會再被大王具足蟲所吃掉，從人類生活之處延伸到海底。

因此，如何解決海洋塑膠問題和污染，將是當今自然上的當務之急，而你是否又該吃下食物鏈最頂端、可能吃下最多塑膠微粒的大王具足蟲？值得你我深思。

（本文出自2023.05.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）