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墨西哥現真菌性腦膜炎感染 疾管署未發旅遊建議原因曝

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧（左）說明墨西哥疑似發生真菌性腦膜炎群聚感染。記者李青縈／攝影
疾管署發言人曾淑慧（左）說明墨西哥疑似發生真菌性腦膜炎群聚感染。記者李青縈／攝影

疾管署提醒，由於發現墨西哥返美旅客中疑似出現真菌性腦膜炎群聚感染，因此美國CDC日前對前往墨西哥進行外科處置的醫療旅遊發布警示。疾管署副署長曾淑慧指出，我國醫療水平高、費用卻不高，前往墨西哥做醫美對國人誘因不大，因此僅提醒民眾，未發布旅遊疫情建議等級。

美國CDC於5月17日發布針對墨西哥外科處置的醫療旅遊警示，考量近期發現從墨西哥馬塔摩洛斯（Matamoros）返回美旅客中，出現疑似真菌性腦膜炎群聚感染，而這些病人都曾經於當地的診所（包括River Side Surgical Center及Clinica K-3）接受採取硬脊膜外麻醉(epidural anesthesia)方式的美容醫學手術

雖然此次真菌性腦膜炎感染病原未明，但不具有傳染性，不會經由人與人間傳播擴散。惟美國CDC建議，民眾如果有預定前往馬塔摩洛斯接受美容醫學手術，在致病原因尚未釐清前，應延後或取消手術預約。

美國CDC也呼籲，今年起曾經前往馬塔摩洛斯接受手術的民眾，應注意自身健康狀況，如果出現疑似腦膜炎症狀，如發燒、頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、意識模糊、畏光等，應儘速前往醫院就醫，並告知醫師相關旅遊史及所接受的醫療處置，以利儘速接受適當的治療。

曾淑慧說，由於美國跟墨西哥的醫療費用差距，因此有為數不少的美國民眾到墨西哥做醫學美容，但是我國醫療費用不高且醫療水平高，對我國國人誘因不大；再者，依照出入境紀錄顯示，國人一年到墨西哥最多僅一兩千人，近年受到邊境管制影響數量更少，因此僅為提醒民眾，並未發佈旅遊疫情建議等級。

疾管署也請醫療機構提高警覺，在診療病人時，落實詢問相關主訴及旅遊史（travel history）、職業別（occupation）、接觸史（contact history）及是否群聚（cluster）等資料，早期診斷及治療。手術感染可能對病人健康造成極大的危害，甚至造成失能、死亡的風險，各國已將提升手術安全列為醫療品質重點項目。

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