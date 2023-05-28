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別急著開冷氣！台電親授「吹電風扇4關鍵秘訣」：涼爽又省電

聯合新聞網／ 綜合報導
台電表示吹電風扇的時候，開不開窗的效果差很大。 示意圖／ingimage
台電表示吹電風扇的時候，開不開窗的效果差很大。 示意圖／ingimage

最近天氣明顯變熱，幾乎每戶人家都把電風扇打開，但其實使用電風扇也有小撇步。台電日前在臉書上發文，分享如何讓電風扇吹起來更涼爽，甚至可以有效省電的「4秘訣」。

台電臉書「台電電力粉絲團」日前發文，提到現在有點熱又有點悶的天氣，有涼涼的風吹著就很舒服，而且在沒有開冷氣，只有吹電風扇的時候，有個更涼的秘訣，「就是記得打開窗戶」。

台電分享吹電風扇「4招又涼又省電」的秘訣。圖擷自台電電力粉絲團
台電分享吹電風扇「4招又涼又省電」的秘訣。圖擷自台電電力粉絲團
台電表示吹電風扇的時候，開不開窗的效果差很大，因為電風扇並沒有改變溫度的功能，只能把皮表的熱帶走，讓人們覺得涼爽，或是促進空氣循環。台電透露當緊閉窗戶沒開冷氣只吹電風扇的時候，只會讓室內空氣在屋內循環不會降溫，要打開窗戶才能把外面的涼空氣帶進來，「增加空氣對流會更涼喔，最近的天氣好適合」。

台電指出吹電風扇的時候若想更省電，可以使用弱風和較低風速、選擇有定時開關的電風扇，或選擇DC直流電風扇。最後，台電提醒也要定期清潔和保養電風扇，如果吹起來卡卡的或有異音，就要送修比較安全，「淨零轉型過程中，最重要的能源是節能」。

台電 省電 冷氣

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