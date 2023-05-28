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最快明清晨海警 彭啟明：路徑略偏台灣一點 今明是關鍵

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最快明清晨海警 彭啟明：路徑略偏台灣一點 今明是關鍵

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
強颱瑪娃今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北東方980公里海面上（鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上），以每小時19公里速度，向西北西進行。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
強颱瑪娃今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北東方980公里海面上（鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上），以每小時19公里速度，向西北西進行。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，瑪娃的預測路徑上也略偏台灣多一點，今天到明天的發展會是關鍵。

他說，今天受颱風外圍下沉氣流影響，預期台灣還是炎熱高溫天氣，午後仍有局部雷陣雨，不過下半天到晚上，逐步受外圍環流影響，東半部將有陣雨機會。

中央氣象局說，強颱瑪娃今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北東方980公里海面上（鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上），以每小時19公里速度，向西北西進行。7級風暴風半徑300公里。

中央氣象局技正王君賢昨天表示，預估明天清晨至上午發布海警，周二、周三最接近台灣。因台灣附近海溫較低，隨著風切增大，進入台灣東邊海域將達強度颱風下限、中度颱風上限，發布陸警機率低。

中央氣象局已發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，目前台東已觀測到1.8米的浪高。

氣象局 颱風 天氣動態

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