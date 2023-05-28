強颱瑪娃轉變大眼颱 吳德榮：明減速迴轉 注意威脅

強颱瑪娃今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北東方980公里海面上（鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上），以每小時19公里速度，向西北西進行。7級風暴風半徑300公里。中央氣象局發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，目前台東已觀測到1.8米的浪高。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，瑪娃眼牆雲頂溫度增暖，微波頻道雲圖則顯示經過一次眼牆置換，已轉變為大眼颱，皆代表其強度緩慢減弱中，在最接近台灣時，將維持中颱的強度。

中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，預測瑪娃偏西北西進入巴士海峽，將轉偏北進行，明天逐漸進入鞍形場，移速減慢，不確定範圍擴大。

吳德榮說，瑪娃明天逐漸接近巴士海峽，將減速並逐漸迴轉；轉彎之後的系集平均路徑可能還是有很大誤差，應持續密切觀察。

他表示，今天受高壓及瑪娃颱風外圍雙重沉降氣流影響，晴朗穩定，白天炎熱如夏，要注意防曬、防中暑。北部19至35度，中部21至34度，南部22至35度，東部17至33度。今起北部、東半部及恆春半島，瑪娃颱風所傳送過來的長浪逐日增大，海邊活動、應注意安全。

吳德榮說，明天至周五颱風在巴士海峽迴轉，並偏北緩慢移動。明天迎風面大台北、東北部轉有局部陣雨；中南部及花東天氣仍穩定、氣溫偏高。周二至周五迎風面北部、東半部及山區有局部陣雨，背風面中南部平地天氣穩定、氣溫偏高。