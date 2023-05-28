衛福、勞動部 本周討論巴氏量表

三總神經科醫師本月初因未開立巴氏量表，遭病人家屬毆打，醫療暴力事件引發巴氏量表存廢討論。衛福部次長王必勝表示，本周將與勞動部討論，其討論項目包含是否改用照顧管理評估量表（ＣＭＳ）取代單一巴氏量表評估失能程度，亦會檢討整體政策及執行流程。

巴氏量表是申請外籍看護工的基本門檻，近廿年來，巴氏量表的開立都造成醫病之間的負擔，前衛生署副署長張鴻仁批評，巴氏量表根本不該存在，聘僱外勞應回歸市場機制。

台灣長期照顧發展協會秘書長余志松表示，申請外籍看護方式若從巴氏量表改為ＣＭＳ評估是好事，不過ＣＭＳ評估涵蓋面向廣，從疾病到生活功能，以及家屬照顧能力等，既周全也複雜，每次評估至少二小時，恐衝擊照顧專員的人力。

失智症協會理事長徐文俊表示，現行巴氏量表評估，除了八十五歲以上、輕度失能患者較容易評估外，其餘在開立巴氏量表時，仍須依病情評估，長期以來，對醫師早已是一大負擔，他支持應結合長照，推出更合理通用且便民的量表。

三軍總醫院神經科部部主任周中興表示，長照問題複雜，建議政府不只是討論巴氏量表，也要整體討論長照資源的布建，除了外籍看護的照顧人力資源外，也應逐一建置各項照護資源，各主管單位不該互踢皮球，積極面對問題，才能解決病人跟家屬在照顧上的難題。