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彩券商亂象／租牌金不穩定 還恐撤照、吃官司

聯合報／ 記者王慧瑛蔡容喬林保光／高雄報導

公益彩券發行廿五年，電腦型彩券經銷商抽籤戰況空前，不具名的投注站業者說，此次抽籤，地方上已經有業者蒐集數百個身心障礙及原住民的人頭名單，志在必得的企圖心可見一斑，借牌猖獗狀況令人驚訝，當借牌人頭雖有蠅頭小利，潛在風險卻不可不慎。

投注站業者透露，背後操盤集團為吸引符合資格的申請人出借人頭，一般行情價約一萬元，卻有集團喊出每月一萬五千元，但通常在幾個月後，借牌金就一路打折，從一萬五降到一萬二，最後只願給六千元，更有藉故拖延或賴皮不給。

業者說，經銷商借牌確實有風險，最麻煩是投注站被用來從事非法地下六合彩賭博，若被查獲，出借人頭的弱勢者不僅被撤照，也會吃上官司；此外，另有因弱勢者本無意抽籤，卻被遊說抽中借牌後每月可領一筆錢，但可能因業績好須繳營所稅，最後導致社福資格被取消，萬一又碰上對方不給付租牌金，無異賠了夫人又折兵。

此外，經營彩券投注站，業者須先在銀行存入一筆投注金，一有客人投注，就會先從該筆投注金扣款，萬一當天生意好，投注金不夠扣，就要繼續存入現金才得以周轉，有時一天跑十趟銀行都有可能。

有的弱勢者準備的投注金不夠，只能向銀行或投注金借貸者借錢，利率約在百分之一到二間，借貸期從一個月期、十五天期甚至到七天期都有，這類投注金借貸行業從發行彩券開始就已存在，此舉無疑對弱勢經營者背負另一種壓力。

公益彩券條例規定，取得投注站資格本人要在場經營，身障者若有健康因素無須長時間在場，因此衍生代理人制度，以配偶、直系親屬或兄弟姊妹優先代理，若親屬因故無法代理經營，也開放其他親友最多二人出任代理人，這給了集團經營者的方便之門，傳聞有集團支付數十萬元的高額轉讓金，收購身障者無力經營的彩券行

彩券行 身障者 賭博

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