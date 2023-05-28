新聞眼／彩券助就業 急需新規則

台灣的公益彩券是全球少見的彩券設計，尤其高舉「公益」大旗，目的在照顧弱勢，但推行至今，固然挹注不少社福財源，也創造數萬個就業機會，但深入各投注站現場，看到的「公益」已經變調，借牌氾濫搶奪真正弱勢者的經營權利，經營壓力之大難以紓解，常讓中籤的弱勢者扛不住而放棄，想藉此生活自立而不可得，兩難下的窘況亟待財政部重新檢視遊戲規則。

各地警察局陸續湧入申請良民證的盛況，讓外界察覺十年一次的台彩經銷商抽籤競爭更加激烈，借牌經營的大戶直言，愈來愈多集團經營者蒐集大量人頭介入經營台彩，壓縮真正想以賣彩券維生的弱勢家庭。

集團式的經營猶如連鎖店，手上有一、二十家投注站的大戶大有人在，且已是公開的秘密，長期以來政府卻睜一隻眼閉一隻眼。

實務上想認真稽查也有難處，連熟知內情的立委都坦言，現況是弱勢者經營投注站壓力大，若不經營、直接出借人頭，可月領上萬元借牌費，也是無奈下的妥協，若要打破現狀，確實兩難。

但對照財政部在官網宣稱，公益彩券至今已創造四萬四千零五十六個就業機會，這些就業機會究竟是紮紮實實的弱勢者，還是假弱勢和公益之名、行私人牟利之實的假數字？主管單位若心知肚明，卻仍以此大內宣，就顯得十分諷刺。

回到經營的實務上，中籤者若想自行經營投注站，要租店面、每月營業額須達四十萬元以上，三個月未達標就會被台彩公司撤照。對弱勢者來說，人事成本、支付彩金等營運金若不夠周轉，都可能讓中籤者打退堂鼓，反而認為借牌比較輕鬆，如此也助長借牌風氣。

如何守住公益彩券的核心價值，從財政部到台彩公司都是無可迴避的責任，關鍵是該檢視弱勢者經營條件，是否足以支持他們自立生活、找回尊嚴，而非隨波逐流出借人頭，流失社會對「公益」彩券的信任。

公益彩券要永續經營，主管機關要體察實情，設計更細緻的遊戲規則，提供必要的輔導，降低弱勢者參與的門檻，才能讓公益名副其實，不淪為遮羞布。