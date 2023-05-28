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瑪娃強度稍減 東北部防大雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，各國數值模式看法逐漸有共識，瑪娃颱風路徑以「垂直北轉」機率最高。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，各國數值模式看法逐漸有共識，瑪娃颱風路徑以「垂直北轉」機率最高。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

瑪娃颱風持續朝西北西方向前進，中央氣象局表示，瑪娃颱風至昨傍晚仍在距離台灣東南東一千三百公里海面上，預估明清晨至上午發布海警，周二、周三最接近台灣。明起至周四受颱風外圍環流影響，東半部地區有明顯雨勢，東北部地區有局部大雨，沿海地區呈現風大浪大狀況。

氣象局技正王君賢指出，瑪娃颱風昨上午強度稍微減弱，最大風速為每秒五十五公尺、半徑三百公里。明天起，太平洋高壓逐漸減弱，路徑北轉，因台灣周邊海溫較低、風切逐漸增大，整體颱風強度會再減弱，預計達強颱下限、中颱上限，屆時移動速度會變慢，影響台灣時間拉得較長，變數也較大。

他指出，今天僅東半部或山區有零星降雨。明起至周四，受外圍環流影響，大台北地區、基隆北海岸、東半部及恆春半島有短暫雨，東北部地區有局部大雨。

颱風 氣象局 基隆

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