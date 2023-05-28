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四接環評周五再審 環團質疑

聯合報／ 記者游明煌彭宣雅／連線報導

協和電廠四接環評案日前第五度初審闖關失敗，不料環保署昨火速公告已排定周五（六月二日）再審，守護外木山行動小組昨發聲明，質疑環保署此舉完全是「程序違法未解決，違法環評又續開」，呼籲環保署回頭是岸，別淪落為經濟部的打手、台電的遮羞布。環保署則強調，一切依照程序進行，非個案特例。

行動小組認為，目前爭議在於四接東移案並沒有被認為是可行的填築區，海域調查樣站也非考量東移方案而訂定，因此東移方案沒有依環評法規定有過範疇界定的程序。

基隆市政府產發處也表示，台電提出三點○東移方案填海造地範圍與原申請的二點○方案範圍已不同，台電應就三點○東移方案，另向基隆市府重提申請，以利市府就水產動植物繁殖保育區及一級海岸保護區進行審查，確認東移方案對於生態保育及海岸環境的影響。

環保署 台電 環評

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