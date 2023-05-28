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曾譯源氏物語 林文月90歲辭世

聯合報／ 記者葉冠妤程遠述／台北報導
知名作家林文月美國加州時間廿六日辭世，享耆壽九十歲。本報資料照片
知名作家林文月美國加州時間廿六日辭世，享耆壽九十歲。本報資料照片

知名作家林文月於美國加州時間廿六日過世，享耆壽九十歲。林文月身兼學者、作家與翻譯家身分，曾翻譯源氏物語、枕草子、和泉式部日記等多部日本文學名著，也是前副總統連戰的表姊。連戰辦公室主任彭國省表示，連戰、連方瑀昨透過女兒連詠心得知此事，感到非常哀痛。

文化部長史哲昨聞訊深表哀悼與敬意，指林文月譯作為台日文學交流開拓新時代，散文與學術成就亦蔚為典範，其過世為台灣文壇一大憾事。

一九三三年生的林文月，母親連夏甸為連橫長女，故林文月為連橫的外孫女、連震東的外甥女，也是連戰的表姊。她出生於上海的日本租界，幼時受日本教育啟蒙，小學遷居來台後才開始接受中文教育，並取得台大中文系學士、碩士，曾赴日本京都大學人文科學研究所研究比較文學。之後任台大中文系教授，美國華盛頓大學、史丹福大學、柏克萊大學客座教授。

文化部指出，林文月著作跨及論述、散文與傳記，其中源氏物語為台灣日本古典文學翻譯經典。另著有京都一年、讀中文系的人、飲膳札記等，尤其飲膳札記一書記錄其在家宴請文壇朋友最經典的十九道菜及與師友的相處，是台灣飲食文學先驅之一。

文化部說，林文月文字婉約清暢，淡雅純厚，白先勇稱其散文「筆意清暢，風格醇厚，寓人世的悲憫欣喜於平淡之中，字裡行間輻射溫暖與智慧的光芒。」曾獲行政院文化獎、國家文藝獎、中興文藝獎章、吳魯芹散文獎等。

日本 連戰 文化部

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