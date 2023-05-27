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瑪娃颱風不確定性降低 最新可能走向曝光

疫後重啟海外服務隊 張善政授旗：拓展人生視野

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長張善政今出席「翻轉時代影響力 展現城市青年力」授旗儀式，為暑假要出國服務的8支隊伍加油打氣。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政今出席「翻轉時代影響力 展現城市青年力」授旗儀式，為暑假要出國服務的8支隊伍加油打氣。記者翁唯真／攝影

揮別疫情影響，桃園青年局睽違3年於今年3月重啟「青年國際志工服務隊補助計畫」，共有8組約70名桃園大專院校及民間團體組成的青年國際志工團隊，預計於暑假陸續前往6個海外國家偏鄉地區服務。桃園市長張善政今出席「翻轉時代影響力 展現城市青年力」授旗儀式，為現場青年志工加油打氣，並邀請社團法人微客公益行動協會替組隊學生做志工短講及分享寶貴經驗。

張善政今授旗給8支隊伍並分享，他兒子也曾去花蓮服務偏遠地區長輩，拓展人生視野。而青年局本次補助8組約70名國際志工隊，前往馬來西亞、印度、尼泊爾、泰國、柬埔寨及緬甸等國家，做偏鄉社區物資服務、兒童營隊、義診及衛生教育、毒品防制、藝文交流、英語教學、資訊教育等多元的服務。

桃園生命樹領袖協會說，將帶領8位青年夥伴深入尼泊爾貧窮地區義診，幫助當地居民及孩童身心靈得到關懷；而中原大學志工隊領隊吳靚瑩表示，中原大學與柬埔寨發展組織共同制定「村落學習中心計畫」，暑假將帶領6位青年夥伴前往當地，期望從正規教育及課後教育著手，增加村落學習資源，縮短城鄉的知識落差，預計受益人數達1800位學生。

張善政說，期待台灣培育的優秀年輕朋友，前往他國服務能讓當地居民受益，而青年志工也能有所成長。

青年局長侯佳齡指出，青年志工資源中心在今年首創百人桃青志工隊，並依青年專長及意願，組成培育青年公民記者的「聞青記者隊」、青年局各領域職人助教的「職青志工隊」及培訓青年志工領袖的「草青志工隊」等3個志工分隊，均持續招募中，並提供專業訓練課程，多元服務方案，歡迎青年朋友加入服務社會行列，展現桃園青年力。

青年 張善政

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