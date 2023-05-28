進口蛋發霉 回收製液蛋 全下架

台中賣場傳出盒裝雞蛋發霉，查出雞蛋來自桃園立群農產品有限公司，桃園市衛生局長劉宜亷昨率員稽查，查獲229盒泰國產的發霉洗選雞蛋，及回收再製未殺菌液蛋2100盒，總重達1050公斤。衛生局以業者未先通報等情節裁罰15萬元，並勒令業者通知通路商下架、收回，消保官也要求受理消費者退貨退費。

至於部分收回的雞蛋與國產液蛋混合為蛋白液、蛋黃液、全蛋液，賣給糕餅店，桃市衛生局也勒令業者必須聯絡客戶預防性回收液蛋，已用液蛋做好的烘焙成品也要下架。

衛生局表示，業者辯稱近日氣候溫差變化大，可能導致冷藏進口雞蛋經洗選後轉常溫販售會有品質異常問題，已於5月22日起陸續回收進口雞蛋回工廠，不過稽查發現，開盒檢視回收雞蛋，外殼無發霉現象的雞蛋，被業者再製成未殺菌液蛋銷售，顯然業者發現產品有危害衛生安全之虞，並未主動通報衛生局，還將有變質腐敗疑慮的產品再製販售，因此當場開罰。

衛生局表示，這批進口蛋5月12日由台農發公司自泰國冷藏進口903箱，每箱360顆，由立群公司16、17日在廠內以溫水清洗，再噴灑次氯酸鈉、刷洗雞蛋外殼後，烘乾包裝成每10顆1盒常溫販售，常溫販售共3萬2058盒。

業者表示，廠內首次將冷藏原料雞蛋洗選轉常溫方式販售，未做保存試驗。此舉已違反食安法第8條第1項規定，被勒令限期改正。