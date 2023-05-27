瑪娃颱風不確定性降低 最新走向「垂直北轉」機率高

瑪娃颱風朝西北西方向前進，中央氣象局預估周一清晨至上午發布海警，周二、周三最接近台灣。「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專今天晚間表示，各國數值模式看法逐漸有共識，不確定性已逐漸降低，路徑以「垂直北轉」機率最高。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專指出，「最新歐洲模式，收束了」，瑪娃颱風發散的情況收斂很多，各國數值模式看法逐漸有共識，不確定性已逐漸降低，路徑以「垂直北轉機率最高」，剩下轉向的角度跟位置，提醒民眾東半部防風雨，西半部則防酷熱。

至於曾討論路徑可能回馬槍到台灣附近，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，不能說不可能，但機率很低。

根據氣象局最新資料，今天晚間8點瑪娃颱風中心位置在北緯16.8度，東經130.9度，以每小時20公里速度向西北西進行。中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風暴風半徑 300 公里，十級風暴風半徑120公里。