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瑪娃颱風不確定性降低 最新走向曝光

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瑪娃颱風不確定性降低 最新走向「垂直北轉」機率高

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今各地氣溫降、北台轉涼，梅雨季第4波移動性鋒面伴隨局部陣雨或雷雨，漸往南移。本報資料照片
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今各地氣溫降、北台轉涼，梅雨季第4波移動性鋒面伴隨局部陣雨或雷雨，漸往南移。本報資料照片

瑪娃颱風朝西北西方向前進，中央氣象局預估周一清晨至上午發布海警，周二、周三最接近台灣。「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專今天晚間表示，各國數值模式看法逐漸有共識，不確定性已逐漸降低，路徑以「垂直北轉」機率最高。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專指出，「最新歐洲模式，收束了」，瑪娃颱風發散的情況收斂很多，各國數值模式看法逐漸有共識，不確定性已逐漸降低，路徑以「垂直北轉機率最高」，剩下轉向的角度跟位置，提醒民眾東半部防風雨，西半部則防酷熱。

至於曾討論路徑可能回馬槍到台灣附近，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，不能說不可能，但機率很低。

根據氣象局最新資料，今天晚間8點瑪娃颱風中心位置在北緯16.8度，東經130.9度，以每小時20公里速度向西北西進行。中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風暴風半徑 300 公里，十級風暴風半徑120公里。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，各國數值模式看法逐漸有共識，瑪娃颱風路徑以「垂直北轉」機率最高。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，各國數值模式看法逐漸有共識，瑪娃颱風路徑以「垂直北轉」機率最高。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

颱風 風暴 氣象局

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