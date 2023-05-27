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勵馨性別公眾教育列車開跑 共創性別公義

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勵馨基金會迄今成立35年，今明兩天將展開為期兩天的環台「性別公眾教育列車」之旅。今在南港火車站舉辦「性別公眾教育列車發車記者會。記者葉冠妤/攝影
勵馨基金會迄今成立35年，今明兩天將展開為期兩天的環台「性別公眾教育列車」之旅。今在南港火車站舉辦「性別公眾教育列車發車記者會。記者葉冠妤/攝影

勵馨基金會成立35周年，今明兩天展開為期兩天的環台「性別公眾教育列車」之旅，由南港站出發，沿途停靠七站，串聯勵馨在北、東、南、中服務據點，同時將車廂當作行動表演空間，由「夾腳拖劇團」呈現台灣社會中時常被忽視的性別暴力，包含校園性別霸凌、多元性別親密暴力、數位性別暴力等樣態，而勵馨服務對象又如何開展復元歷程，預計一千人參與。

勵馨基金會執行長王玥好說，勵馨從最早期的少女救援，一路上學習跟上社會脈動，調整組織工作策略，除了服務保護對象，也進行政策倡議 ，從結構性方式解決問題。二十五周年時，勵馨除原有二級保護服務以外，因看到受暴婦女的生活重建需求，開展三級防治、就業住宅關係等重建服務，今年適逢三十五周年，勵馨又看到新需要，將著重加強初級防治工作，開展公眾性平教育、性別暴力防治。

王玥好指出，最近幾起如頂大學生、民代責備受害者發言的爭議事件，都顯示性別意識的欠缺，過去勵馨舉辦的多是是大型、單向性別教育，現在則更升級，讓受眾對性別及情感議題共感、有同理心，才能夠內化在生活當中、付諸實踐，勵馨藉著這次活動突破過去相對定點式，採列車巡迴，未來也將主動到社區互動，以體驗、情境方式，喚起民眾一起來參與、響應跟支持，落實性別平等要全民一起來。

參與記者會的行政院長陳建仁致詞時提到，勵馨基金會從最早的雛妓救援、家暴庇護、性侵害創傷復元，到多元性別暴力防治，至今陪伴超過10萬名性別暴力倖存者，他也強調，除了法制面和措施面，教育面更為重要，希望透過教育，讓每個人都能成為性別平等的捍衛者、保護者、宣揚者，唯有性別平等的觀念深植到每個人心中，台灣才真正能當得起性平指數亞洲第一的國家。

勵馨指出，將推出《小星與空空鳥——學齡前兒童性侵害防治與身體自主權培力教材包》，讓學齡前的幼童體會「身體自主權」概念，降低兒少性侵害的發生；睽違數年，也將再次公演訴說台灣女性故事的舞台劇《拾蒂》，期待藉由戲劇演出，讓更多民眾加入終止性別暴力的行列。

性侵

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