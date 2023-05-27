發霉泰國蛋混國產液蛋賣糕餅業 衛生局下令全面回收

桃園市衛生局今天表示，立群農產品公司進口的泰國蛋，在市面上被發現部分發霉，昨天稽查時已經勒令業者通知通路商下架、收回，消保官也要求受理消費者退貨退費；至於部分收回的雞蛋又再和國產液蛋混合為蛋白液、蛋黃液、全蛋液賣給糕餅店，衛生局也勒令立群必須連絡客戶預防性回收液蛋，已經用液蛋做好的烘焙成品也要下架。

衛生局表示，立群農產品公司原本販賣台灣雞蛋，因為國內先前發生嚴重缺貨，於是向農委會申請自泰國進口雞蛋，並以「悠活鮮蛋」名稱10顆蛋包裝鋪貨，消費者可以從品名和產地、代理商等標示，分辨是不是立群進口的這一批泰國雞蛋。衛生局已勒令業者在昨天（26日）完成通知全國各通路商將疑慮洗選雞蛋，及未殺菌液蛋產品及製成烘焙產品預防性下架，避免問題食品流入；截至今天中午12點下架回收洗選蛋3312盒，未殺菌液蛋4706公斤，液蛋因製程含混入國產液蛋共生產9295公斤，必須全數回收。

衛生局說明，桃園市政府消保官已經要求立群農產品公司及通路商，協調妥善處理事後消費爭議的事宜，消費者可憑發票、收據或商品在今年6月20日前向原購買通路辦理退貨退費。民眾若發現違規事件，可撥打0800285000及全國食安專線1919，共同維護食品安全。

立群農產品公司在桃園市龍潭區，昨天假日沒有上班，一名員工回公司拿東西接電話的時候表示，後續處理情節要等到下周一公司主管上班時答覆。