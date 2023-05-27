快訊

遭野狗咬死？台南梅嶺比丘尼離奇陳屍山徑 警初判死因：外力造成

大反攻迫在眉睫？烏總司令發影片喊話：是時候奪回屬於我們的東西了

北京不放行陸客…台灣將產生巨大「觀光逆差」 旅遊業界大老憂心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

發霉泰國蛋混國產液蛋賣糕餅業 衛生局下令全面回收

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛生局到各主要賣場稽查貨架上的雞蛋品質，與有是否還有立群代理進口的泰國雞蛋未下架。圖／桃園市政府衛生局提供
衛生局到各主要賣場稽查貨架上的雞蛋品質，與有是否還有立群代理進口的泰國雞蛋未下架。圖／桃園市政府衛生局提供

桃園衛生局今天表示，立群農產品公司進口的泰國蛋，在市面上被發現部分發霉，昨天稽查時已經勒令業者通知通路商下架、收回，消保官也要求受理消費者退貨退費；至於部分收回的雞蛋又再和國產液蛋混合為蛋白液、蛋黃液、全蛋液賣給糕餅店，衛生局也勒令立群必須連絡客戶預防性回收液蛋，已經用液蛋做好的烘焙成品也要下架。

衛生局表示，立群農產品公司原本販賣台灣雞蛋，因為國內先前發生嚴重缺貨，於是向農委會申請自泰國進口雞蛋，並以「悠活鮮蛋」名稱10顆蛋包裝鋪貨，消費者可以從品名和產地、代理商等標示，分辨是不是立群進口的這一批泰國雞蛋。衛生局已勒令業者在昨天（26日）完成通知全國各通路商將疑慮洗選雞蛋，及未殺菌液蛋產品及製成烘焙產品預防性下架，避免問題食品流入；截至今天中午12點下架回收洗選蛋3312盒，未殺菌液蛋4706公斤，液蛋因製程含混入國產液蛋共生產9295公斤，必須全數回收。

衛生局說明，桃園市政府消保官已經要求立群農產品公司及通路商，協調妥善處理事後消費爭議的事宜，消費者可憑發票、收據或商品在今年6月20日前向原購買通路辦理退貨退費。民眾若發現違規事件，可撥打0800285000及全國食安專線1919，共同維護食品安全。

立群農產品公司在桃園市龍潭區，昨天假日沒有上班，一名員工回公司拿東西接電話的時候表示，後續處理情節要等到下周一公司主管上班時答覆。

立群農產品公司代理進口的泰國蛋有的在通路貨架上已經發霉。圖／桃園市政府衛生局提供
立群農產品公司代理進口的泰國蛋有的在通路貨架上已經發霉。圖／桃園市政府衛生局提供

衛生局 液蛋 雞蛋 泰國 桃園

延伸閱讀

屏東縣長周春米率隊赴日拓銷農特產 愛文芒果深受喜愛半小時內完售

康友掏空案前董事長黃文烈落網 泰警將釐清是否涉其他案件

秒飛泰國喝下午茶！泰國點心「香蘭葉甜糕」台北飄香，搭配道地「手沖泰奶」大滿足

來不及說再見！泰國曼谷的「機器人大樓」標誌性建築物將消失

相關新聞

再睡五分鐘突停賣部分飲品！稱「南部水質異常」 遭網友出征

Youtuber滴妹創立的手搖飲店「再睡五分鐘」今在臉書公告，因近期南部水質狀況異常，影響飲品風味，高雄義享門市將暫停販...

恆春機場活化跨出一小步 輕航機空中觀光機會難得

屏東恆春機場航班停飛近9年，縣府持續爭取國際包機外，開辦「屏東3D鐵人體驗嘉年華」陸海空體驗活動活化，透過專案申請，串連...

食農教育法1周年的具體案例 陳吉仲說是這兩件事

食農教育法公布一周年，農委會當時擬投入10億元推動食農教育，農委會主委陳吉仲表示，今年鳳梨產期集中，舉辦食農教育活動；以...

發霉泰國蛋混國產液蛋賣糕餅業 衛生局下令全面回收

桃園市衛生局今天表示，立群農產品公司進口的泰國蛋，在市面上被發現部分發霉，昨天稽查時已經勒令業者通知通路商下架、收回，消...

颱風「瑪娃」逐漸接近臺灣 氣象局提醒應謹慎應對

中央氣象局表示，今年第2號颱風「瑪娃」仍在向西前進，逐漸接近臺灣東南方海域，不排除最快於28日晚上至29日上午之間發布海...

聯合報系認養新北萬里一處海灘 友善環境「清出333公斤廢棄物」

「想不到小小一段海灘，可以撿到這麼多寶特瓶和魚網 !」小學五年級的陳妡凌，今天和媽媽參加聯合報系在新北市萬里區的淨灘活動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦