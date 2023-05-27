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聯合報系認養新北萬里一處海灘 友善環境「清出333公斤廢棄物」

聯合報／ 記者徐柏棻／新北即時報導
聯合報系認養了新北市萬里大橋下方的海灘，27日上午並在該處進行淨灘活動。記者徐柏棻／攝影
聯合報系認養了新北市萬里大橋下方的海灘，27日上午並在該處進行淨灘活動。記者徐柏棻／攝影

「想不到小小一段海灘，可以撿到這麼多寶特瓶和魚網 !」小學五年級的陳妡凌，今天和媽媽參加聯合報系在新北萬里區的淨灘活動，面對撿不完的海洋廢棄物，小小年紀的她誓言以後要從源頭減塑，盡量減少製造垃圾。

聯合報系去年揪集一群有心從事永續的企業如台灣房屋、億光電子、燿華電子等企業，去年底在新北市林口海灘參與了一場淨灘活動。聯合報系更主動認養新北市萬里大橋下方的海灘，昨天號召了將近50名報系的員工及家屬，前往萬里海邊進行一場淨灘活動，總共清出了333公斤的海洋廢棄物。

參與這場淨灘活動的聯合報系永續長羅國俊表示，聯合報系前年成立永續工作室，也是國內第一家成立永續單位的媒體，希望從自身做起，在報系內推動環保節能、減塑減廢，藉此友善環境，降低碳排放，更要讓下一代也能擁有我們目前享有的資源。

今天淨灘時，剛好萬里地區正在舉行大拜拜，當拜拜陣頭行經萬里大橋時，陣頭裡不斷有人員及信徒在萬里大橋上，對著正在淨灘的聯合報系員工揮手，大喊「你們好棒!地球感謝你」。

這場淨灘活動完全是聯合報系員工的自發性活動，跟著媽媽參加淨灘的陳妡凌說「我每撿起一根吸管或魚網，就覺得少讓一隻海龜受到傷害」。報系電腦程式設計師李英宗表示，去年的林口淨灘活動，他因睡過頭錯失機會，這次他起個大早，一早就從基隆搭公車到萬里，一定要響應這場有意義的活動。

聯合報系昨天在新北市萬里海邊舉辦員工淨灘活動，短短一段海灘就清出333公斤的海洋廢棄物。記者徐柏棻／攝影
聯合報系昨天在新北市萬里海邊舉辦員工淨灘活動，短短一段海灘就清出333公斤的海洋廢棄物。記者徐柏棻／攝影

淨灘 萬里 新北 廢棄物

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