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陳其邁公益拍賣「玉荷包甜度18.8度」 台塑6.8萬搶標義助老人

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄鳳荔季今、明兩天在大樹區姑山倉庫盛大登場，陳其邁及立委等民代走逛各攤位，一路品嘗美味。記者王昭月／攝影
高雄鳳荔季今、明兩天在大樹區姑山倉庫盛大登場，陳其邁及立委等民代走逛各攤位，一路品嘗美味。記者王昭月／攝影

高雄鳳荔季今、明兩天在大樹區姑山倉庫盛大登場，市長陳其邁指今年玉荷包甜度高達18.8度，他愛不釋口，昨天午餐就吃了18顆！現場他還化身拍賣官進行公益拍賣，台下響應熱烈，經激烈喊價，最終台塑公司以6萬8千元得標，全數將捐做老人共餐之用。

高雄大樹區鳳梨及玉荷包荔枝名聞遐邇，昨天在北農拍賣，已近產季尾聲的鳳梨1公斤還拍出25元，玉荷包每公斤則在120元到250元之間，

高雄鳳荔節今、明兩天登場，市長陳其邁、立委邱議瑩、許智傑等在地民代一 致出席「站台」，陳其邁說，玉荷包今年產量比去年高，因雨水偏少，甜度也高達18.8度，且口感Q彈，昨午他大概吃了18顆就飽了，到晚餐仍覺得美味猶存。「其實玉荷包不用我太廣告，但好東西仍要與好朋友分享，要吃就趁現在，不然就要再等一年」。

鳳荔節現場也援例進行「公益拍賣」，陳其邁偕等民代在台上高聲義賣，含新鮮鳳荔一批起價5千元，立委許智傑先加價1000搶標，接著台下競相出價，與許智傑同名同姓的台塑仁武廠高專許智傑先喊到3萬，馬上又被追上，之後他再加碼一倍到6萬6，最終再加2000元到6萬8千元，一舉得標。

而台上「許智傑」鬧雙胞場景難得一見，陳其邁向台下民眾說，「以後要選就要選台塑這個許智傑」，逗樂大家。

陳其邁說，今年鳳梨外銷量比去年成長2成，高雄姐妹市日本八王子市營養午餐選用高雄鳳梨，就深受當地學童喜愛，今年不僅國內訂單爆滿，也外銷日本、新加坡、加拿大、澳洲等地。

高雄鳳荔季今、明兩天在大樹區姑山倉庫盛大登場。記者王昭月／攝影
高雄鳳荔季今、明兩天在大樹區姑山倉庫盛大登場。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁在鳳荔季化身拍賣官，台塑以6萬8千元搶標成功，全數將捐做老人共餐用途。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁在鳳荔季化身拍賣官，台塑以6萬8千元搶標成功，全數將捐做老人共餐用途。記者王昭月／攝影
高雄鳳荔季今、明兩天在大樹區姑山倉庫盛大登場，市長陳其邁也現場體驗玉荷包剪枝包裝。記者 王昭月／攝影，
高雄鳳荔季今、明兩天在大樹區姑山倉庫盛大登場，市長陳其邁也現場體驗玉荷包剪枝包裝。記者 王昭月／攝影，
高雄鳳荔季今、明兩天在大樹區姑山倉庫盛大登場，市長陳其邁頒獎表揚評鑑優勝得主。記者王昭月／攝影
高雄鳳荔季今、明兩天在大樹區姑山倉庫盛大登場，市長陳其邁頒獎表揚評鑑優勝得主。記者王昭月／攝影

陳其邁 許智傑 鳳梨 台塑

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