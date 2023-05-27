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瑪娃颱風來勢洶洶 林務局籲民眾暫勿前往山區

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
瑪娃颱風逼近台灣，中央氣象局昨發布大浪及長浪警戒，東海岸的浪高仍可能達到3至5米，應避免前往警戒區沿海活動。圖／中央氣象局提供
瑪娃颱風逼近台灣，中央氣象局昨發布大浪及長浪警戒，東海岸的浪高仍可能達到3至5米，應避免前往警戒區沿海活動。圖／中央氣象局提供

根據中央氣象局最新氣象資料顯示，今年第2號颱風瑪娃目前在關島附近海域，持續朝西北西方向移動，逐漸接近臺灣東南方海域，不排除最快於28日晚上至29日上午之間發布海上颱風警報，5月29日至6月1日為颱風影響臺灣的主要時間，由於瑪娃颱風結構完整，外圍環流範圍大且挾帶豐沛水氣，大臺北地區、東半部、恆春半島均是降雨熱區，颱風本身風力及所帶來的雨量應謹慎應對，請民眾持續關注颱風動態。

農委會林務局呼籲瑪娃颱風影響期間，進行各項戶外活動，皆應隨時注意天氣預報，如非必要應儘量避免從事山域活動，至於已在山上活動的民眾，請於安全無虞情形下儘速下山。

林務局說，因天氣狀況多變，為保障遊客安全，在中央氣象局發布相關警報後，林務局所轄的國家森林遊樂區、平地森林園區、自然教育中心、生態教育館與林業文化園區、林業鐵路，將依氣象情資與場域現況需要實施休園措施，以維安全。同時，位處劇烈天氣警報範圍內的自然步道亦將同步封閉，請民眾於出發前往戶外遊憩前，應先查詢當地氣象及最新開休園資訊。

有關國家森林遊樂區等場域的最新開休園資訊，可透過林務局全球資訊網(https://www.forest.gov.tw/)及林務局台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw）查詢。另有關阿里山林業鐵路行駛情形，可至林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處網站(https://afrch.forest.gov.tw/)查詢。

颱風 阿里山

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