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泰國雞蛋發霉源頭在桃園！業者偷製液蛋銷售 市府開罰、3萬盒下架

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛生局稽查人員在現場查到發霉的泰國進口雞蛋。圖／桃園市政府衛生局提供
衛生局稽查人員在現場查到發霉的泰國進口雞蛋。圖／桃園市政府衛生局提供

台中賣場傳出盒裝雞蛋發霉，衛生局查出雞蛋來自桃園立群農產品有限公司，局長劉宜亷昨天率食安稽查小組前往稽查，查獲229盒泰國產地的發霉洗選雞蛋，及回收再製未殺菌液蛋2100盒，總重重達1050公斤。衛生局已業者未先通報等情節違反食品安全衛生管理法第7條及第15條之規定，裁罰15萬元，並告知日後再查有違規行為會加重裁處。

衛生局表示，業者辯稱近日氣候溫差變化大，考慮可能導致冷藏進口雞蛋經洗選後轉常溫販售會有品質異常問題，已於5月22日起開始陸續回收進口雞蛋回工廠，不過稽查發現經員工開盒檢視回收雞蛋，外殼無發霉現象的雞蛋，業者再製成未殺菌液蛋銷售，顯然食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞，未主動通報衛生局，還將有變質腐敗虞慮的產品再製販售，因此當場開罰。

桃園衛生局說明，這批泰國進口原料雞蛋5月12日由台農發股份有限公司自泰國冷藏進口903箱，每箱360顆，由立群公司5月16日、17日在廠內以溫水清洗，再噴灑次氯酸鈉、刷洗雞蛋外殼後，烘乾包裝成每10顆1盒常溫販售，總計生產3萬2058盒洗選盒裝常溫販售。

業者表示廠內首次將冷藏原料雞蛋洗選轉常溫方式販售，未進行保存性試驗，已違反食安法第8條第1項規定與「經命其限期改正，屆期不改正」，依同法第44條處6萬至2億元罰鍰。

另外，業者將賣場退回的雞蛋，以肉眼目視外觀無發霉雞蛋，與國產雞蛋混合加工製成未殺菌蛋白液、蛋黃液、全蛋液（效期2023年5月29日），衛生局已命業者於26日前，通知全國各通路商將疑慮洗選雞蛋、未殺菌液蛋產品及製成烘焙產品預防性下架，避免問題食品流入，截至今天中午12點已下架回收洗選蛋3312盒，未殺菌液蛋4706公斤，其中液蛋因製程含混入國產液蛋，共生產9295公斤必須全數回收。

桃園市衛生局和消保官到進口泰國雞蛋的公司稽查，發現業者未按按規定通報回收，相關後製也違法。圖／桃園市政府衛生局提供
桃園市衛生局和消保官到進口泰國雞蛋的公司稽查，發現業者未按按規定通報回收，相關後製也違法。圖／桃園市政府衛生局提供
衛生局長劉宜廉（左）和稽查人員向業者說明食安法相關規定。圖／桃園市政府衛生局提供
衛生局長劉宜廉（左）和稽查人員向業者說明食安法相關規定。圖／桃園市政府衛生局提供
衛生局稽查後當場封存現場的泰國雞蛋。圖／桃園市政府衛生局提供
衛生局稽查後當場封存現場的泰國雞蛋。圖／桃園市政府衛生局提供

雞蛋 衛生局 液蛋

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