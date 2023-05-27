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瑪娃颱風下周一靠近「緩慢移動」 一連4天半個台灣有雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局技正王君賢表示，下周一至周四受外圍環流影響，東半部地區有明顯雨勢。圖／聯合報系資料照
中央氣象局技正王君賢表示，下周一至周四受外圍環流影響，東半部地區有明顯雨勢。圖／聯合報系資料照

中央氣象局技正王君賢表示，瑪娃颱風目前仍在距離台灣東南東1300公里海面上，穩定朝西北西方向前進，明天天氣相對穩定，要留意東半部地區長浪，預計下周一起北轉影響台灣，因移動速度慢，影響時間可能較長。下周一至周四受外圍環流影響，東半部地區有明顯雨勢，東北部地區有局部大雨，台灣沿海地區呈現風大浪大狀況。

王君賢指出，瑪娃颱風目前強度沒有太大改變，最大風速仍為每秒55公尺、半徑300公里，未來預測路徑，明天將接近呂宋島東邊位置，速度較快，下周一起太平洋高壓逐漸減弱，逐漸北轉，下周一至周四移動速度較慢，加上海溫較低、風切逐漸增大，整體強度會逐漸減弱，過程中半徑不會縮小太快，時間可能拉得較長，變數也較大。

他表示，明天雖然天氣相對穩定，加上沉降作用導致降雨較為零星，但仍要留意東半部地區有3米以上長浪，基隆北海岸、恆春半島、西南部沿海、澎湖及馬祖也有長浪發生情況。溫度方面，今、明天因為颱風沉降效應，各地溫度偏高，下周一至周四北部、東半部地區將降溫，但對中南部影響不大，仍有30至33度以上高溫，下周五颱風遠離，溫度再回升。

雨勢部分，他指出，明天水氣少，僅東半部或山區有零星降雨，大部分是多雲到晴天氣。下周一至周四大台北地區有短暫雨，東北部地區有局部大雨。下周五至六降雨趨緩，僅北部、東北部有局部雨，山區有零星雨，西半部地區為多雲到晴天氣。

中央氣象局表示，明天要留意東半部地區有3米以上長浪，基隆北海岸、恆春半島、西南部沿海、澎湖及馬祖也有長浪發生情況。圖／氣象局提供
中央氣象局表示，明天要留意東半部地區有3米以上長浪，基隆北海岸、恆春半島、西南部沿海、澎湖及馬祖也有長浪發生情況。圖／氣象局提供
中央氣象局提供接下來一周雨勢分布。圖／氣象局提供
中央氣象局提供接下來一周雨勢分布。圖／氣象局提供

颱風 馬祖

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