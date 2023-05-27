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及時雨救急！玉山山屋水荒紓解山友不用「背水一戰」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉山今年乾旱最嚴重時，排雲山莊水源也乾涸。圖／玉管處提供
玉山今年乾旱最嚴重時，排雲山莊水源也乾涸。圖／玉管處提供

前一波鋒面帶來豐沛雨水，除了各水庫進帳回升，高山缺水也獲得緩解。玉山國家公園16座，水源或儲水大幅改善，山友不用再「背水一戰」，但圓峰山屋、大水窟山屋、轆轆谷山屋儲水還是見底，行走玉山後四峰、南二段、八通關越嶺道、八大秀等路線的山友要注意。

玉山今年因長期乾旱缺水嚴重，不僅山屋，就連塔塔加園區成立38年，石山地區也首度缺水，只能準備儲水桶應急。玉管處提出節水措施，也提醒登山民眾需自行背飲用水上山。

玉管處表示，玉山國家公園水源來自雨水、降雪和山泉水，去年冬季至今，幾乎沒有下雨。除了沒雨外，玉山平均氣溫比歷年平均高了3.5度，降雪也屈指可數。

沒雨、沒雪，山泉跟著乾涸，高山水源困難，加上登山民眾多，山屋水情告急，16座山屋儲水塔見底。玉管處公告，提醒山友入住山屋前應了解儲水情況，自行背水因應，以免缺水影響登山安全。

幸好，最近鋒面報到，帶來及時雨，各山屋儲水塔都有進帳，包括排雲山莊在內，13座山屋水源恢復，大多數儲水塔也全滿。不過，大水窟山屋、轆轆谷山屋依舊沒水，得下切溪溝或走1公里到水源處取水；圓峰山屋儲水只有10%，得從排雲山莊取水。走玉山後四峰、南二段、八通關越嶺道、八大秀等路線的民眾要多加注意，而不管山屋儲水塔是否有水，建議山友還是得規畫好用水計畫。

最近鋒面帶來豐沛雨量，各山屋水情獲得紓解，但仍有3座山屋儲水塔依舊見底。圖／玉管處提供
最近鋒面帶來豐沛雨量，各山屋水情獲得紓解，但仍有3座山屋儲水塔依舊見底。圖／玉管處提供
前一波鋒面帶來豐沛雨量，玉山各山屋儲水塔蓄水恢復，紓解高山水荒。圖／玉管處提供
前一波鋒面帶來豐沛雨量，玉山各山屋儲水塔蓄水恢復，紓解高山水荒。圖／玉管處提供

玉山國家公園 山友 降雪

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