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台東3億隻「稻黑椿象」入侵稻田 農改場：黑殭菌防治

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東關山鎮前年爆發「稻黑椿象」疫情，經農政單位防治後，獲得大幅改善，不過，今年似乎又死灰復燃，議員指出現在已有3億隻，建議固定時間燒稻草防治。圖／議員陳宏宗提供
台東關山鎮前年爆發「稻黑椿象」疫情，經農政單位防治後，獲得大幅改善，不過，今年似乎又死灰復燃，議員指出現在已有3億隻，建議固定時間燒稻草防治。圖／議員陳宏宗提供

台東關山鎮前年爆發「稻黑椿象」疫情，經農政單位防治後，獲得大幅改善，不過，今年似乎又死灰復燃，議員指出現在已有3億隻，建議固定時間燒稻草防治。縣府表示，防治優先，燒稻草為輔，並會專案申請核准。台東區農業改良場表示，黑殭菌防治可減少90%稻黑椿象。

農改場場長陳信言表示，經由官、產、學及研究單位合作下，去年成功開發防治稻黑椿象的秘密武器「黑殭菌」。今年3月上旬開始在防治試驗田區施用2次黑殭菌後，蟲口數較未防治對照區減少90%；至於成蟲交尾產下的卵塊，則利用釋放卵寄生蜂，讓卵塊無法孵出成蟲。

他進一步指出，藉由從大自然篩選的天敵，提供農友具體有效的稻黑椿象防治技術，目前田間稻黑椿象密度已較去年大幅減少，大多有機水稻栽培田區已正常抽穗，估計本期作收成將較去年同期大幅增加。呼籲農友，後續仍需預防、監測、干預適時導入各項措施，將病蟲害控制。

議員陳宏宗說，稻黑椿象太嚴重了，目前關山德高地區部分稻田已出現大量繁殖，估計已有3億隻，若不解決問題，會擴及到池上或鹿野地區，他建議縣府應該固定准許農民在稻作收成後，燒稻草來防治，畢竟燒稻草可以一次把病蟲害給燒死，若靠自然防治還是有限。

縣府表示，針對稻黑椿的解決方案，還是以防治為優先，燒稻草為輔，若農民需要燒稻草，可以專案向鄉鎮公所申請，經核准核備後，可以在固定時間及地點燃燒稻草，若未經申請自行燃燒，仍是會依空汙法開單取締。

議員陳宏宗說，稻黑椿象太嚴重了，目前關山德高地區部分稻田已出現大量繁殖，估計已有3億隻。圖／議員陳宏宗提供
議員陳宏宗說，稻黑椿象太嚴重了，目前關山德高地區部分稻田已出現大量繁殖，估計已有3億隻。圖／議員陳宏宗提供

台東 農民

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