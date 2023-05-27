快訊

獨家專訪／李坤城兒曝林靖恩酗酒鬧事「被報警」 控偽造簽名奪房產：醫生可作證

影／iPhone 15全系列最新實體模型機曝光！Pro款會改動作按鈕？六大看點一次摸清

「螢光蝦壽司」與「螢光劑」有關嗎？螢光劑有沒有毒？螢光劑知識一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／勵馨基金會35周年 「性別公眾教育列車」環島啟航

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
勵馨基金會於成立35周年，今天在台鐵南港車站舉行「性別公眾教育列車」啟航儀式，行政院長陳建仁（中）出席，致詞前向與會來賓揮手致意。記者林俊良／攝影
勵馨基金會於成立35周年，今天在台鐵南港車站舉行「性別公眾教育列車」啟航儀式，行政院長陳建仁（中）出席，致詞前向與會來賓揮手致意。記者林俊良／攝影

勵馨基金會於成立35周年，特別打造一列環島「性別公眾教育列車」，並於今天從台鐵南港站出發。行政院長陳建仁出席活動表示，勵馨啟動環台「性別公眾教育列車」活動就很有意義，希望透過教育宣導，讓每個人都能成為性別平等的捍衛者、保護者和宣揚者。

行政院長陳建仁、行政院發言人林子倫、監察院國家人權委員會委員紀惠容、立法委員吳玉琴、衛生福利部政務次長李麗芬、衛生福利部保護司司長張秀鴛、行政院性别平等處副處長鄧華玉、台鐵局台北車站第一位女站長胡詠芝、與勵馨執行長王玥好，一同出席「性別公共教育列車」啟航儀式，象徵對於性別平權和性別暴力防治的看見與承諾。

「性別公眾教育列車」南港站出發，首日停靠宜蘭、花蓮，次日由高雄出發，沿途停靠台南、斗六、員林與苗栗六段旅程，串聯立勵馨在北、中、南、的服務據點，同時將車廂作為行動表演空間，由「夾脚拖劇團」為搭的民眾帶來一場合戲劇與音樂的精采表演，呈現被忽視的性别暴力，包含校園性别霸凌、多元性別親密暴力、數位性別暴力等樣態。

勵馨基金會35周年，今天在台鐵南港車站舉行為期兩天的環台「性別公眾教育列車」開跑，行政院長陳建仁（左五）、行政院發言人林子倫（左六）、監察院國家人權委員會委員紀惠容（左二）與勵馨執行長王玥好（左四）等人一起為「性別公共教育列車」舉行啟航儀式。記者林俊良／攝影
勵馨基金會35周年，今天在台鐵南港車站舉行為期兩天的環台「性別公眾教育列車」開跑，行政院長陳建仁（左五）、行政院發言人林子倫（左六）、監察院國家人權委員會委員紀惠容（左二）與勵馨執行長王玥好（左四）等人一起為「性別公共教育列車」舉行啟航儀式。記者林俊良／攝影
勵馨基金會「性別公眾教育列車」啟航，此次特別打造一列彩繪區間車作為環島「性別公眾教育列車」。從南港站出發，首日停靠宜蘭、花蓮，次日由高雄出發，沿途停靠台南、斗六、員林與苗栗六段旅程。記者林俊良／攝影
勵馨基金會「性別公眾教育列車」啟航，此次特別打造一列彩繪區間車作為環島「性別公眾教育列車」。從南港站出發，首日停靠宜蘭、花蓮，次日由高雄出發，沿途停靠台南、斗六、員林與苗栗六段旅程。記者林俊良／攝影

延伸閱讀

立院三讀礦業法修法 陳建仁：將訂原民諮商同意權指引

陳揆：持續為台灣永續環境注入新動力

陳建仁：環保署將升格 有決心邁向環境永續

學生不滿廠商偷工減料！ 陳建仁：調高警專伙食費

相關新聞

瑪娃颱風最快下周一清晨海警 外圍環流將影響宜蘭、桃園以北

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書分析瑪娃颱風最新路徑變化，他指出，初步研判瑪娃颱風下周一穩定朝西北西方向移動...

瑪娃颱風眼牆置換可能再增強 暴風圈半徑達300公里有海警機會

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，預估今天東風將再增強一點，東半部仍然有短暫雨機會。中北部平地隨著颱風外圍的下沉氣流區域移...

燕鷗群繁殖季來臨 神話之鳥「馬妞」飛來這裡告別單身

隨著夏季來臨，許多燕鷗科鳥類紛紛現身，世界極度瀕危物種「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗，已有5隻飛抵馬祖，包括在馬祖出生、編號...

二級保育類小燕鷗到香山沙丘繁衍產蛋 竹市府提醒守護

新竹市香山濕地生態豐富，吸引二級保育類小燕鷗棲息，每年4到8月是小燕鷗自澳洲、紐西蘭等地遷徙至台灣繁殖的季節。市府產發處...

四接爭議多 火速排定6月2日再審 環保署：依照程序辦理

基隆協和電廠更新改建案25日周四審查，進入第五次環評專案小組初審，審查台電提出的減少填海造陸「四接東移」方案；但公民團體...

影／勵馨基金會35周年 「性別公眾教育列車」環島啟航

勵馨基金會於成立35周年，特別打造一列環島「性別公眾教育列車」，並於今天從台鐵南港站出發。行政院長陳建仁出席活動表示，勵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦