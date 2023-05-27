影／勵馨基金會35周年 「性別公眾教育列車」環島啟航

勵馨基金會於成立35周年，特別打造一列環島「性別公眾教育列車」，並於今天從台鐵南港站出發。行政院長陳建仁出席活動表示，勵馨啟動環台「性別公眾教育列車」活動就很有意義，希望透過教育宣導，讓每個人都能成為性別平等的捍衛者、保護者和宣揚者。

行政院長陳建仁、行政院發言人林子倫、監察院國家人權委員會委員紀惠容、立法委員吳玉琴、衛生福利部政務次長李麗芬、衛生福利部保護司司長張秀鴛、行政院性别平等處副處長鄧華玉、台鐵局台北車站第一位女站長胡詠芝、與勵馨執行長王玥好，一同出席「性別公共教育列車」啟航儀式，象徵對於性別平權和性別暴力防治的看見與承諾。