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影／勵馨基金會35周年 「性別公眾教育列車」環島啟航
勵馨基金會於成立35周年，特別打造一列環島「性別公眾教育列車」，並於今天從台鐵南港站出發。行政院長陳建仁出席活動表示，勵馨啟動環台「性別公眾教育列車」活動就很有意義，希望透過教育宣導，讓每個人都能成為性別平等的捍衛者、保護者和宣揚者。
行政院長陳建仁、行政院發言人林子倫、監察院國家人權委員會委員紀惠容、立法委員吳玉琴、衛生福利部政務次長李麗芬、衛生福利部保護司司長張秀鴛、行政院性别平等處副處長鄧華玉、台鐵局台北車站第一位女站長胡詠芝、與勵馨執行長王玥好，一同出席「性別公共教育列車」啟航儀式，象徵對於性別平權和性別暴力防治的看見與承諾。
「性別公眾教育列車」南港站出發，首日停靠宜蘭、花蓮，次日由高雄出發，沿途停靠台南、斗六、員林與苗栗六段旅程，串聯立勵馨在北、中、南、的服務據點，同時將車廂作為行動表演空間，由「夾脚拖劇團」為搭的民眾帶來一場合戲劇與音樂的精采表演，呈現被忽視的性别暴力，包含校園性别霸凌、多元性別親密暴力、數位性別暴力等樣態。
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