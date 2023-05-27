瑪娃颱風最快下周一清晨海警 這2天最接近台灣 一連4天雨炸

強烈颱風瑪娃持續逼近，中央氣象局技正王君賢表示，預估下周一清晨至上午發布海警，下周二、周三最接近台灣。因台灣附近海溫較低，隨著風切增大，進入台灣東邊海域將達強度颱風下限、中度颱風上限，發布陸警機率低。下周一至周四受颱風影響，大台北地區、基隆北海岸、東半部及恆春半島有短暫雨，東北部地區則有局部大雨。

氣象局技正王君賢表示，瑪娃颱風沿著太平洋高壓朝著西北西方向前進，目前距離台灣東南東方1400公里海面，強度有稍微調整減弱至每秒55公尺，7級暴風圈半徑維持300公里，朝西北西前進。

他說，颱風下周一緩慢減速，而且有北轉的趨勢。下周一至周四因移動速度慢，影響台灣時間長，預估發布海警時間為下周一清晨至上午，下周二、周三最接近台灣。因台灣附近海溫較低，隨著風切增大，進入台灣東邊海域將達強度颱風下限、中度颱風上限。

王君賢說，雙眼牆是颱風發展強度達巔峰時眼牆置換過程，當外眼牆追上內眼牆，內眼牆逐漸消失，是動力調整過程，瑪娃台灣經過的海溫跟風切較小，預計眼牆調整後強度跟半徑不變。

他說，今明兩天的天氣大致穩定，明天東部沿海有3米以上長浪，北海岸、西南部、澎湖、馬祖及恆春半島也有長浪機會，下周一至周四受外圍環流影響，東半部天氣較不穩定，沿海風浪大。

王君賢指出，今、明天各地大多是多雲到晴，東半部地區有零星降雨，午後中南部山區也有零星雨。下周一至周四受外圍環流影響，大台北地區、基隆北海岸、東半部及恆春半島有短暫雨，東北部地區有局部大雨。下周五颱風遠離降雨趨緩，僅北部、東北部降雨，山區有零星雨。