快訊

獨家專訪／李坤城兒曝林靖恩酗酒鬧事「被報警」 控偽造簽名奪房產：醫生可作證

影／iPhone 15全系列最新實體模型機曝光！Pro款會改動作按鈕？六大看點一次摸清

「螢光蝦壽司」與「螢光劑」有關嗎？螢光劑有沒有毒？螢光劑知識一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲嘉南養殖文蛤旱災大量死亡減產價揚 攤販吸收成本叫苦

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
雲嘉南地區受極端氣候長期乾旱影響，養殖文蛤大量死亡，農委會公告辦理災害現金救助；減產零售價上漲，嘉市彌陀夜市經營文蛤小吃的攤販，自行吸收成本未調漲。記者魯永明／攝影
雲嘉南地區受極端氣候長期乾旱影響，養殖文蛤大量死亡，農委會公告辦理災害現金救助；減產零售價上漲，嘉市彌陀夜市經營文蛤小吃的攤販，自行吸收成本未調漲。記者魯永明／攝影

雲嘉南地區受極端氣候長期乾旱影響，造成養殖文蛤大量死亡，平均損失超過20%，農委會公告嘉義縣、台南市及雲林縣辦理災害現金救助；減產市場價揚，零售價由每斤90元漲到120元，嘉義市彌陀夜市經營文蛤小吃的攤販，自行吸收成本未調漲。

彌陀夜市經營文蛤小吃的攤販，昨晚生意興隆，老闆手忙不停，烹煮文蛤、蝦、蚵仔水產，他說，乾旱天氣異常，文蛤死亡多減產，價格由每斤90元漲到120元，他未調漲文蛤小吃價格，希望早日恢復正常，價格回穩。

嘉縣府漁業科長張建成說，依過去經驗，文蛤養殖逢季節變化期，農曆3、6、9月是死亡好發期間，會影響文蛤死亡的因子很多，包括氣候異常、水質或底土惡化、病原性弧菌增生、管理不當等等。

前些日子，正是農曆3月（今年有逢閏2月），為春夏交替文蛤發生季節性死亡的好發期間。又因今年乾旱缺淡水，池水鹽度增加，且南北風及冷熱交替不斷，致文蛤不耐環境變化而大量死亡。

也因這次文蛤死亡肇因與天氣變化有關聯，屬天然災害損失，農委會依農業天然災害救助辦法規定，分別於15、25、27日公告嘉縣、台南市及雲林縣辦理現金救助，救助金額每公頃11萬8千元。（彰化縣也正在勘災申請中）

受災養殖漁民說，文蛤農曆3、6、9月常因季節轉變影響育成率，今年受創特別嚴重，長期不下雨，雖為文蛤池換水，但引進養殖池海水鹽度高，造成文蛤死亡嚴重，放養文蛤死光，血本無歸。

水試所研究海水鹽度超過4度會影響文蛤生長，濃度再高會造成死亡。

文蛤 嘉義

延伸閱讀

久旱不雨轉暴雨 彰化文蛤大量死亡損失一億多 農民盼補助

文蛤大量死亡專家、業者會診 共找解方結果答案是這樣

雲林台西文蛤大量死亡 縣府水試所會勘找原因

雲林文蛤大量斃達600公頃 養殖業促請政府查明原因

相關新聞

瑪娃颱風最快下周一清晨海警 外圍環流將影響宜蘭、桃園以北

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書分析瑪娃颱風最新路徑變化，他指出，初步研判瑪娃颱風下周一穩定朝西北西方向移動...

瑪娃颱風眼牆置換可能再增強 暴風圈半徑達300公里有海警機會

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，預估今天東風將再增強一點，東半部仍然有短暫雨機會。中北部平地隨著颱風外圍的下沉氣流區域移...

四接爭議多 火速排定6月2日再審 環保署：依照程序辦理

基隆協和電廠更新改建案25日周四審查，進入第五次環評專案小組初審，審查台電提出的減少填海造陸「四接東移」方案；但公民團體...

影／勵馨基金會35周年 「性別公眾教育列車」環島啟航

勵馨基金會於成立35周年，特別打造一列環島「性別公眾教育列車」，並於今天從台鐵南港站出發。行政院長陳建仁出席活動表示，勵...

瑪娃颱風最快下周一清晨海警 這2天最接近台灣 一連4天雨炸

強烈颱風瑪娃持續逼近，中央氣象局技正王君賢表示，預估下周一清晨至上午發布海警，下周二、周三最接近台灣。因台灣附近海溫較低...

雲嘉南養殖文蛤旱災大量死亡減產價揚 攤販吸收成本叫苦

雲嘉南地區受極端氣候長期乾旱影響，造成養殖文蛤大量死亡，平均損失超過20%，農委會公告嘉義縣、台南市及雲林縣辦理災害現金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦