雲嘉南養殖文蛤旱災大量死亡減產價揚 攤販吸收成本叫苦

雲嘉南地區受極端氣候長期乾旱影響，造成養殖文蛤大量死亡，平均損失超過20%，農委會公告嘉義縣、台南市及雲林縣辦理災害現金救助；減產市場價揚，零售價由每斤90元漲到120元，嘉義市彌陀夜市經營文蛤小吃的攤販，自行吸收成本未調漲。

彌陀夜市經營文蛤小吃的攤販，昨晚生意興隆，老闆手忙不停，烹煮文蛤、蝦、蚵仔水產，他說，乾旱天氣異常，文蛤死亡多減產，價格由每斤90元漲到120元，他未調漲文蛤小吃價格，希望早日恢復正常，價格回穩。

嘉縣府漁業科長張建成說，依過去經驗，文蛤養殖逢季節變化期，農曆3、6、9月是死亡好發期間，會影響文蛤死亡的因子很多，包括氣候異常、水質或底土惡化、病原性弧菌增生、管理不當等等。

前些日子，正是農曆3月（今年有逢閏2月），為春夏交替文蛤發生季節性死亡的好發期間。又因今年乾旱缺淡水，池水鹽度增加，且南北風及冷熱交替不斷，致文蛤不耐環境變化而大量死亡。

也因這次文蛤死亡肇因與天氣變化有關聯，屬天然災害損失，農委會依農業天然災害救助辦法規定，分別於15、25、27日公告嘉縣、台南市及雲林縣辦理現金救助，救助金額每公頃11萬8千元。（彰化縣也正在勘災申請中）

受災養殖漁民說，文蛤農曆3、6、9月常因季節轉變影響育成率，今年受創特別嚴重，長期不下雨，雖為文蛤池換水，但引進養殖池海水鹽度高，造成文蛤死亡嚴重，放養文蛤死光，血本無歸。

水試所研究海水鹽度超過4度會影響文蛤生長，濃度再高會造成死亡。