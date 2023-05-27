快訊

獨家專訪／李坤城兒曝林靖恩酗酒鬧事「被報警」 控偽造簽名奪房產：醫生可作證

影／iPhone 15全系列最新實體模型機曝光！Pro款會改動作按鈕？六大看點一次摸清

「螢光蝦壽司」與「螢光劑」有關嗎？螢光劑有沒有毒？螢光劑知識一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑪娃颱風最快下周一清晨海警 外圍環流將影響宜蘭、桃園以北

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
歐洲模式預測未來降雨。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
歐洲模式預測未來降雨。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書分析瑪娃颱風最新路徑變化，他指出，初步研判瑪娃颱風下周一穩定朝西北西方向移動，並於下周一清晨有發布海警的機會，下周三有朝石垣島及宮古島南方海域前進。

強烈颱風瑪娃今天上午8時的中心位置在在雅浦島北北西方920公里海面上（鵝鑾鼻東南東方1500公里海面上），以每小時26公里速度，向西進行。目前距離較遠，對台灣天氣尚無直接影響。

賈新興說，明天宜蘭及新北交界午後有零星短暫雨 ，下周一至6月1日受颱風外圍環流影響， 桃園以北及宜蘭有局部雨， 午後山區有零星短暫陣雨，宜蘭有較大雨勢發生。留意下周一至下周三新竹以南有火燒風發生的機會， 綠島及蘭嶼風浪極大。6月2日桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，3日至5日南部山區午後有零星短暫陣雨。 請節約用水。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

歐洲系集模式預測瑪娃颱風侵襲路徑圖。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
歐洲系集模式預測瑪娃颱風侵襲路徑圖。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

颱風

延伸閱讀

1張圖看瑪娃颱風各國模式預測 賈新興：下周一清晨有機會海警

賈新興：強颱「瑪娃」朝西北西續進 30、31日恐轉向偏北

「瑪娃」颱風未來如何影響台灣 賈新興曝關鍵：要看這一點

1張圖看瑪娃颱風路徑侵台機率 賈新興：觀察移動趨勢

相關新聞

瑪娃颱風最快下周一清晨海警 外圍環流將影響宜蘭、桃園以北

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書分析瑪娃颱風最新路徑變化，他指出，初步研判瑪娃颱風下周一穩定朝西北西方向移動...

瑪娃颱風眼牆置換可能再增強 暴風圈半徑達300公里有海警機會

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，預估今天東風將再增強一點，東半部仍然有短暫雨機會。中北部平地隨著颱風外圍的下沉氣流區域移...

燕鷗群繁殖季來臨 神話之鳥「馬妞」飛來這裡告別單身

隨著夏季來臨，許多燕鷗科鳥類紛紛現身，世界極度瀕危物種「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗，已有5隻飛抵馬祖，包括在馬祖出生、編號...

二級保育類小燕鷗到香山沙丘繁衍產蛋 竹市府提醒守護

新竹市香山濕地生態豐富，吸引二級保育類小燕鷗棲息，每年4到8月是小燕鷗自澳洲、紐西蘭等地遷徙至台灣繁殖的季節。市府產發處...

四接爭議多 火速排定6月2日再審 環保署：依照程序辦理

基隆協和電廠更新改建案25日周四審查，進入第五次環評專案小組初審，審查台電提出的減少填海造陸「四接東移」方案；但公民團體...

影／勵馨基金會35周年 「性別公眾教育列車」環島啟航

勵馨基金會於成立35周年，特別打造一列環島「性別公眾教育列車」，並於今天從台鐵南港站出發。行政院長陳建仁出席活動表示，勵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦