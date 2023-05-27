瑪娃颱風最快下周一清晨海警 外圍環流將影響宜蘭、桃園以北

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書分析瑪娃颱風最新路徑變化，他指出，初步研判瑪娃颱風下周一穩定朝西北西方向移動，並於下周一清晨有發布海警的機會，下周三有朝石垣島及宮古島南方海域前進。

強烈颱風瑪娃今天上午8時的中心位置在在雅浦島北北西方920公里海面上（鵝鑾鼻東南東方1500公里海面上），以每小時26公里速度，向西進行。目前距離較遠，對台灣天氣尚無直接影響。