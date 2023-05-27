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素顏小心肌！十大容光煥發秘密武器　網友狂推：含鐵牛奶是早晨儀式

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愛美是女人的天性！

養顏美容對女性朋友而言至關重要，但其實一個人的樣子好不好看，不只在於無暇臉蛋，更重要的是擁有好氣色！氣色紅潤了，臉上散發著自然健康的光暈，即使素顏也能看起來神采奕奕！

許多30～49歲的輕熟齡、熟齡女性，擔心外在氣色不好，各大社群論壇包含Dcard女孩版、PTT Womentalk版經常有網友發文討論「自帶光亮濾鏡的辦法」、「由內而外調理氣色的好物分享」等。因此《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網友熱議「不化妝也能擁有好氣色的方法」TOP10，快來揭秘高顏值的養成關鍵！

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自信美

1.補鐵、蛋白質 紅潤好氣色

氣色很差可能是缺少營養素，可以補充維生素、鐵質等，恢復白裡透紅臉色。人氣營養師Feibi分享在超商就買得到「可以補充鐵質的牛乳」，一瓶就含有10mg的鐵，相當於600顆櫻桃鐵含量，輕鬆滿足女生每日66%以上鐵質需求。（※根據「衛生福利部食品營養成分資料庫提供數值計算」）

牛奶本身也具有優質的蛋白質，香醇好喝，沒有一般鐵劑讓人害怕的味道，搭早餐或當點心都方便又健康，幫助自己顧好營養，好氣色由內而外！

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2.做好清潔、濕敷養出透亮肌

皮膚乾燥、缺水也會讓臉色看起來黯淡無光，可以透過定期臉部去角質、敷面膜、濕敷來養出透亮肌膚。

在韓國YouTuber、小紅書上都流行起「三日濕敷法」，許多人跟著親身效法，大讚肌膚就像是吸飽水，整體氣色也跟著改善許多！網友紛紛分享，「連續濕敷肌膚真的感覺透亮光澤」。

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3.規律運動打造健康氣色

運動健身可以促進血液循環，打造健康好氣色 ·運動後記得要多喝水，促進身體代謝。忙碌的現代人普遍的問題便是缺乏運動，如果睡眠充足、營養素也有適量攝取，但還是氣色不佳，也許就是缺少運動的原因。

一名女網友驚訝發現「素顏運動發現氣色更好了」，將對比PO上網後被不少人讚：「臉上的光感好讚！多運動多喝水真的對皮膚會好很多」、「持續運動跟認真喝水真的有差」。

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4.多喝水增加代謝

水是最簡單又是最佳的皮膚健康調節劑，想保持健康的膚質，多喝水是首要關鍵。現代人很常一忙碌就忘記攝取足夠水量，依據衛福部健康指南，成人每日建議飲用6～8杯水（240ml/杯），每天喝至少1,500 ml(毫升)開水的好習慣。充足水分不只對健康有益，還能讓氣色更好、肌膚水噹噹。

Dcard網友分享自己正確喝水後，皮膚確實得到改善，「我剛開始喝水時皮膚也改善超多」、「我也是不愛喝水的，之後突然發現多喝水後，皮膚更水潤還會自帶光澤」。

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5.腸道順暢遠離「結屎臉」

氣色要好的關鍵可不能忽視腸道健康，腸道維持好菌，才有機會幫助皮膚維持好氣色。排便不暢讓身體的毒素沒有及時排出，停留在大腸的時間太久，毒素累積就影響皮膚暗沉粗糙，臉色也會看起來差。可以補充益生菌或膳食纖維，使腸胃機能可以健康運作，體內代謝好自然就能恢復好氣色。

有PTT網友問「腸胃不好是不是會影響皮膚？」不少網友回應，「腸胃營養吸收不好，很可能會影響你的臉」、「覺得腸胃會影響耶，飲食清淡、多吃蔬果跟喝大量的水皮膚真的感覺更好了，如果需要也可以多吃優格」。

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6.充足睡眠拒當熬夜黃臉婆

睡眠不足、熬夜很容易呈現倦容，更不用說想要紅潤氣色，臉色蠟黃、黑眼圈、眼睛浮腫、肌膚粗糙乾燥等膚況問題通通找上門！好的睡眠品質對女生的肌膚影響非常大，不想當熬夜黃臉婆，最重要的還是要恢復充足的睡眠，規律的睡眠作息，是用再多保養品都換不來的。

不少網友會上PTT請益「氣色不好怎麼辦？」許多人都反饋，「充足睡眠才是萬靈丹」、「早睡超有效」、「中醫就逼迫我12點前要入睡，目前維持了兩個禮拜，體力精神都比較好，應該也會影響氣色」。

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7.中藥調養暗沉臉色

現代人普遍工作忙碌，白天久坐加班，晚上熬夜追劇，運動量不足再加上沒有補充完整睡眠，容易感到面色暗沉。即使再怎麼勤於外在保養，若是不重視內在打底，很難做到擁有好氣色！

想要臉部氣色看起來紅潤，打造白裡透紅的健康好肌底，可以試試看喝些補氣、活血的中藥茶飲，可舒肝理氣，如小茴香、薄荷、玫瑰花、木香等，幫助皮膚促進新陳代謝。

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8.保持好心情煥發活力氣色

保持好心情、面帶笑容是美麗的不二方法。美國著名大學的研究指出，心情愉悅、性格開朗的人，身體的免疫力也較好，還能促進身體骨骼中的造血功能，使得皮膚紅潤有光澤。

不少網友都分享，雖然可以透過做醫美、勤保養讓肌膚看起來不至於衰老的太明顯，但其實維持好心情、正面能量，整個人的精氣神飽滿，這種好氣色是由內而外的。

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9.均衡飲食不挑食

想要健康美肌，均衡飲食絕對不能忽略！除了多喝水、補充維生素、鐵質、鈣質等營養素，健康的飲食習慣能更讓維持好身材及好氣色。

例如可以多吃原型食物，每天吃足六大類食物，包括全穀雜糧類、乳品類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、及油脂與堅果種子類。Dcard網友分享吃出好膚質的方法：「戒油炸、有糖飲料，改吃低gi食物，盡量吃食物的原樣」，推薦想要飲食控制的人，獲得不少人認同。

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10.臉部穴道按摩消水腫

現代許多愛美女性為了追求理想身材，經常以不正確的方式節食減重，這個不吃、那個不吃造成長期飲食失調；再加上現代人愛熬夜，睡眠不足的狀況都容易造成皮膚糖化、角質堆積等問題，一但出現上述狀況都容易讓肌膚失去紅潤和光澤。

知名中醫師在社群網站中教大家改善蠟黃臉色的方法，每一個穴位都有不同的按壓方式。可以透過按摩眼周、下巴、額頭等地方，促進血液循環。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年4月27日至2023年4月26日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『改善氣色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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