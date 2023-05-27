懶人包／出國旅遊「這些」有優惠 旅遊展強勢回歸

image source：Unsplash

文／陳羿郿

今年疫情解封，國境開放至今邁入第八個月，相對開放初期的不安及顧慮，現已陸續準備好來趟久違的跨境旅遊，旅遊業者預估，暑假期間的出國率至少提升三成。民眾展場當日消費滿六萬元，享加碼抽獎資格乙次，主辦單位將送出最大獎是價值高達19萬元的中華航空商務艙長程線機票。主題館分別推出限定好康，例如：泰國館的旅展期間向8家攤位內旅行社購買泰國產品，前500名可獲得1200元的簽證費補助（數限有限）。

團費比拚最低價 日本最高折萬元

易飛網：旅展現場祭出超殺優惠，機票銅板價99元起，旅展現場報名北海道及關西團體行程，第二人最高折萬元，兒童最高也折萬元；報名東京、九州及名古屋團體行程，第二人折4000元，兒童最高享半價，再加碼送日本進口水蜜桃一箱，如「超值暑假親子九州4日」一家四口2大2小同遊，一個人平均只要約18000元起，便能暢遊雙樂園、與可愛動物近距離互動、體驗採果樂及出海賞海豚。另含括「暑假東京親子5日」遊迪士尼樂園、鴨川海洋世界及母親牧場，「暑假名古屋大阪雙樂園5日」遊樂高樂園、環球影城及伊賀流忍者博物館，「關西FUN暑假5日」遊環球影城、奈良公園與小鹿近距離接觸、和歌山採果體驗且享水蜜桃吃到飽，皆適用專屬優惠。

燦星旅遊：關西環球影城、麵包超人博物館5天30900元起；【璀璨四國 | 星動高知】虎航包機行程，直飛四日行程24900元起，展場第二人再折3000元，甚至推出樂齡補助限定，旅客凡年滿 50歲現折5000元，60歲折6000元，依此類推，最高現折8000元！展場限定還有【四國主打星】仁淀川屋形船．鰹魚炙燒體驗．佐川町散策．神隱少女四日，團費一口價17900元起。

韓國館10攤位任務解鎖 熱門景點《黑暗榮耀》拍攝地

展場的「韓國館」介紹了 K-Culture 的多樣特色， 包含了韓國慶典、運動觀光、公演觀光、K-POP 演唱會。同時也舉辦集點活動，前往參展的釜山、大邱、仁川、忠清北道、全羅南道、慶尚北道、濟州島等 10 個攤位完成 6 個任務，可把韓國觀光公社吉祥物 Kingdom Friends 玩偶夾帶回家。

易飛網：暢玩韓國樂園最低每人9900元起，「樂遊首爾4+1日」玩樂天世界、穿韓服漫遊景福宮、親訪韓劇黑暗榮耀大棋盤公園，「釜邱雙城歡樂4日」玩樂天世界、噹噹炸雞樂園及加耶主題公園，第二人最高折3000元。

燦星旅遊等16家旅行社則是推出，五福的釜山特賣會５日10599元起，是最便宜的團體旅遊行程。消費者須注意的是如果不想進保肝人嵾彩妝等購物店，需選擇團費3或4萬元以上的旅遊團。韓國館內付訂購買團體行程，即可兌換《萬用轉接插頭》一個；購買租車、機票、機加酒等自由行商品，可兌換《Kingdom Friends 斜背帆布袋》一組。

▲韓國樂園系列行程每人9900元起，第二人最高再折3000元，一次最多可暢玩三個樂園。

image source：易飛網提供

疫後第一個暑假 親子出團詢問度暴增



易飛網：主打強打樂園暢遊，網羅日、韓、泰、越及新加坡等國家，最多可一次玩翻三個主題樂園；夏日海島旅遊，針對東南亞大小島嶼推出跳島探險、水上活動及SPA享受等體驗。越南峴港【雙樂園喜來登5日】入住五星海濱渡假飯店、遊Fantasy Park樂園及會安珍珠樂園，每人29900元起，第二人折4000元；【曼谷、北碧5日】餵食長頸鹿、與大象共浴、嗨玩水世界樂園，每人24500元起，第二人折3000元。

可樂旅遊：【就是愛沖繩4日】行程，旅展最低28000元起；【東京逍遙遊5日】，旅展最低37800元起。

五福旅行社：【大阪樂高雙樂園+環球影城(含任天堂馬利歐樂園-保證入場) 五日遊】團費41900元起。

喜鴻旅行社：【東京雙樂園五日遊】團費42900元起，兒童不佔床第二人優惠省6000元，早鳥報名可再折1500元。

特色主題極致化 世界郵輪奢華首度登台

MSC地中海榮耀號首次推出基隆港-日本那霸空港雙母港，MSC榮耀號滿載絢麗奢華，擁有水上樂園、F1賽車、樂高主題樂園、百老匯音樂劇、各國美食饗宴、海上香榭麗舍大道，匯集兩百五十多個國際知名奢侈品牌專賣店，使用61440顆奧地利水晶打造全船，堪稱史上夢幻璀燦奢華郵輪之最！由東南、喜鴻、行家…等6家旅行業者共同銷售，航程有【沖繩、宮古島自主遊五日】31900元起，【石垣島、沖繩、石垣島自主遊六日】35900元起，早鳥報名第二人最高折3000元。

永信旅遊：【北歐極光旅人，帝王蟹 | 玻璃屋 | 破冰船探險 10 天】，出發前150天前報名最高享 8000至10000元優惠。

現場、線上瘋搶折扣 遊戲規則一次看清

台灣虎航：機票下殺899元起，現場購票再享9折優惠；成交即送精美好禮；買機票再抽智慧電車。

AirAsia：線上旅展參戰，推99元飛東南亞，商務艙半價。從台灣出發8條直飛航線全部單程未稅最低價99元起，台北吉隆坡豪華平躺座位下殺半價，單程未稅只要4,999元就能享受平躺飛行的舒適度，全航線託運行李費用享5折優惠。



▲Klook、台灣虎航在4天旅展連續推出折扣，限定5大超狂驚喜好禮。

image source：TTE 台北國際觀光博覽會-全台夏季最大旅展！Facebook

澳門航空：澳門自由行行程，最低優惠價8888元起（未稅），可洽可樂、吉帝、雄獅、東南旅遊。展場現場加碼抽玩樂票劵：水上樂園、澳門旅遊塔空中漫步體驗券，凡民眾前往澳門航空攤位參與互動遊戲，即可參加抽獎抽好禮，最大獎是澳門航空機加酒三天兩夜航程。

國泰航空：機票買一送一 ，三天機加酒7888元起；五福、可樂、吉帝、易遊網、東南、雄獅合作，加提供旅展限時限量的國泰航空機票買一送一優惠，以及團費從7888元到8888元的旅遊團。

長榮航空：旅展與線上旅展同步開跑，全航點最高優惠85折。

濟州航空：5/28、5/29限時兩天「台北飛韓國」單程未稅1100元起，旅展現場訂票除贈送下單禮外，還有機會將第三代AirPods帶回家。此外，也有追蹤IG完成指定任務即贈精美小禮活動，旅展必逛清單＋1。

5星飯店自助餐券免千元 住宿券買1晚送1晚



寒舍集團：至5月31日前「寒舍艾麗線上旅展」祭出「精緻客房雙人住宿券」，每張6999元（原價20324元），入住期間再享2999元餐飲抵用金，更首次推出「樂游券」每張599元，首度開放「非房客」使用高空泳池、健身中心等設施。LA FARFALLA餐廳「肉食主義現切牛排吃到飽雙人券」每張1599元、「60盎司牛肋骨排雙人券」每張4999元，餐券皆可再享雙人份義饗沙拉吧。而The Terrace「樂饗犇犇雙人券」每張899元，可享大廳酒吧精選牛肉料理買一送一及飲品加購優惠。

長榮酒店：長榮鳳凰酒店（礁溪）即日起至5月29日晚間六點，推出線上旅展，「平日雙人一泊二食住宿券」下殺4折，8388元即可入住高級洋式客房，「平日雙人一泊一食」也只要7688元，皆可使用至2023年11月30日。餐券則推出可享用桂冠自助餐廳早午餐或煙波亭火鍋的768元「早午餐/火鍋通用券」，以及968元的「晚餐/火鍋通用券」，再享買7送1。更全新推出SPA湯屋通用券套票，一套五張3200元，持一張可於平日單人使用千坪慢活SPA，持三張可於平日雙人使用高級/綠景湯屋一次。

▲國內飯店、餐飲等相關品牌，趁旅展話題推出線上旅展。

image source：翻攝自集團官網

國泰飯店觀光事業：即日起至6月18日，慕軒飯店「GUSTOSO義大利餐廳」推出雙人套餐券4980元，以及「美國安格斯黑牛戰斧牛排」四人分享套餐券6380元，皆買5送1，另可選擇「GUSTOSO & URBAN331 餐飲通用券1280元」。和逸飯店桃園館則推出自助百匯餐廳Cozzi Market逸‧市集，「單人平日午晚餐通用券」，980元，買6送1」、「單人假日午晚餐通用券」，1280元。「逸薈軒」中餐廳則推出「北京爐烤櫻桃鴨家庭套餐券」5,580元，購買2張即贈1組伴手禮雙醬禮盒，而巧虎夢想樂園也推出「一大一小入園券」690元，買5送1的優惠。

台北福華大飯店：即日起至5月31日，聯手推出多款美饌饗味餐券，人氣珍珠坊「港點粵菜任你選餐券」只要950元，小家庭可以選擇的江南春、珍珠坊、蓬萊邨「中式餐廳合菜餐券」2999元，買5送1。也有「中式十人桌菜餐券」13888元，下殺61折，買10送1，是大家庭聚餐好選擇。還有「彩虹座通用自助餐券」1099元，依規定加價後全餐期午餐、晚餐以及下午茶皆可使用。

福容大飯店：即日起至6月9日，「聯合住宿券」買10送1，優惠價29000元，平均一張2636元；免費加入福容會員，享買15送1「再贈1」，平均一張只要2559元。持1張入住福容花蓮店或福容墾丁店；持2張可入住福容淡水漁碼店海景豪華客房；3張聯合住宿券則能入住麗寶福容店或福容福隆店Villa區簡樸禪風客房3天2夜，平均一晚每人只要1920元起。或是選擇福隆店的湯屋優惠，享買15送6的優惠。

台北遠東香格里拉：即日起至6月2日線上旅展，「尊榮客房雙人住宿券」不含早餐6499元、含早餐7999元，住宿下殺2.4折，另還有「遠東CAFE餐券」830元起等優惠。

JR東日本大飯店台北：即日起至6月5日，JR東日本大飯店台北春夏線上旅展，自餐飲部份有「鉑麗安平日午晚餐券」2500元、買五送二價格8000元等；住宿祭出「都會客房雙人住宿券」4400元、「行政尊榮客房雙人住宿券」6900元等優惠，票券在飯店官網或現場都可購買。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店：線上5月26日至29日同步登場，最殺優惠首推「豪華／精選客房一泊一食平日住宿券」優惠價7500元，折扣下殺38折；「知味」西餐廳單人晚餐券，限時優惠價850元，約是原價69折；「舞」日本料理雙人午餐定食券999元；露天風呂單人泡湯券650元，折扣下殺46折；而湯泉美饌雙人舒享券，可享湯屋120分鐘和日式雙人餐食1份，旅展限時優惠2380元。另加碼「知味」西餐廳平日單人晚餐券滿額贈禮，滿15000元以上，加贈1張；滿30000元以上，加贈3張。

2023台北國際觀光博覽會

展覽日期：2023/05/26(五) 至 2023/05/29(一)

展覽時間：10:00-18:00

展覽地點：台北世貿一館│台北市信義區信義路五段5號

票價資訊：全票150元、優惠票100元、愛心票50元

早鳥限定：每日前200名入場可抽好禮，最大獎港澳機票帶回家。

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！