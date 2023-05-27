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瑪娃颱風眼牆置換可能再增強 暴風圈半徑達300公里有海警機會

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
預估強烈颱風瑪娃路徑大致仍是接近東南部外海後，在下周二逐漸轉往東北方移動，後續路徑各模式仍有些分歧，還有變動的空間。圖／取自氣象局網站
預估強烈颱風瑪娃路徑大致仍是接近東南部外海後，在下周二逐漸轉往東北方移動，後續路徑各模式仍有些分歧，還有變動的空間。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，預估今天東風將再增強一點，東半部仍然有短暫雨機會。中北部平地隨著颱風外圍的下沉氣流區域移入，天氣狀況將比昨天更穩定，感受上越來越悶熱。中部山區到南部仍然有氣流輻合，午後有局部短暫雨的機會。

柯聿寧說，目前從衛星雲圖來看，瑪娃颱風開始有眼牆置換的特徵，未來強度有小幅度變化的狀況。若置換順利，還有再增強的空間。

強烈颱風瑪娃持續逼近，他說，由於瑪娃颱風的7級暴風圈半徑已經有300公里，移動過程中可能涵蓋到巴士海峽東側、東半部外海，因此有發布海上颱風警報的機會。未來幾天留意氣象局發布訊息。預估颱風路徑大致仍是接近東南部外海後，在下周二逐漸轉往東北方移動，後續路徑各模式仍有些分歧，還有變動的空間。

明後兩天颱風外圍帶來的偏東到東北風再增強，大台北西半側、桃竹地區開始有較強的風力，且可能有氣流過山下沉增溫的現象。局部高溫有機會達33-34度，中南部內陸、近山區則有34-36度的機會，天氣則更為穩定，外出需要留意高溫的狀況。

他說，預估下周一將來到東南部外海，下周二到周四逐漸轉往東北方、遠離台灣，在這個移動過程中東半部風力偏強，瑪娃颱風外圍的東北到偏北風也會影響到西半部的風力，有強陣風發生機會。

降雨方面，下周一東半部短暫雨的頻率開始增加，預估下周二到周四降雨區域開始偏向東半部、東北部，東北角、東北部山區有較大雨勢發生機率，午後中部山區、南部有局部短暫雨機會，中部平地仍較穩定。

海象方面，今天東半部就需要留意是否有長浪出現，預估北部、東半部到下個週末前都有長浪機會，建議非必要勿在岸邊活動，安全為上。

預估強烈颱風瑪娃路徑大致仍是接近東南部外海後，在下周二逐漸轉往東北方移動，後續路徑各模式仍有些分歧，還有變動的空間。圖／取自氣象局網站
預估強烈颱風瑪娃路徑大致仍是接近東南部外海後，在下周二逐漸轉往東北方移動，後續路徑各模式仍有些分歧，還有變動的空間。圖／取自氣象局網站

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