職業司機視力檢查沒過 原來是黃斑部水腫糖尿病惹的禍

基隆陳姓職業司機是家中經濟支柱，努力工作卻很少關心自己血糖控制，近期因在監理站視力檢查無法通過，回醫院檢查才發現兩眼已因長期黃斑部水腫，視力嚴重受損。經多次眼內藥物注射治療，視力雖然稍有改善，但仍大不如前。

陳先生罹患糖尿病20多年，3年前因視力下降就醫，被診斷為兩眼糖尿病黃斑部水腫，經兩眼各3次眼內藥物注射治療，自覺視力回復便未再回診追蹤。

基隆長庚醫院指出，根據國民健康署統計，台灣每十名成人就有一位罹患糖尿病。糖尿病患最常見的併發症就是糖尿病視網膜病變，其中十分之一會併發糖尿病黃斑部水腫，為視力受損最重要的原因之一。

而糖尿病會引起視網膜微小血管損傷，導致液體滲漏，當黃斑部組織積聚過多液體，便會膨脹水腫進而影響視力。抽菸、高血壓、血脂異常等，也都可能導致視網膜微小血管損傷，增加糖尿病黃斑部水腫風險。

基隆長庚醫院眼科醫師楊嶺昨天指出，早期症狀包括視力模糊或影像變得暗淡，建議糖尿病患應每年定期進行視網膜篩檢。平時如有任何視力變化，應立即找眼科醫師進一步檢查。

目前治療黃斑部水腫主要使用眼內藥物注射方式，可選擇抗血管生長因子或類固醇，各有優缺點。若注射療效不佳，或水腫不在黃斑部中心區域，也可使用視網膜雷射治療。

楊嶺表示，有些病患治療幾個月後，以為視力已經進步或穩定，就不再回診追蹤治療。今年2月開始，健保署已通過增加眼內注射抗血管生長因子藥物給付數量，在確認治療有效的前提下，每眼共可申請針數上限由原來的8針增加到14針，大大減輕患者的經濟負擔。

楊嶺提醒，糖尿病黃斑部水腫是一種嚴重的眼病，可以被有效地治療，早期發現、持續治療、長期追蹤，良好的血糖血壓控制，是預防視力受損的重要方法。