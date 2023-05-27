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瑪娃颱風「大了一號」 專家憂擦邊台灣 今起海邊慎防強風大浪

強颱瑪娃出現雙眼牆結構！路徑變數大 下周一影響台灣

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4縣市大雨特報 瑪娃颱風最新路徑曝 最快下周一海警

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1630公里海面上，以每小時21公里速度，向西進行。目前距離較遠，對台灣天氣尚無直接影響。圖／取自氣象局網站
強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1630公里海面上，以每小時21公里速度，向西進行。目前距離較遠，對台灣天氣尚無直接影響。圖／取自氣象局網站

強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1630公里海面上，以每小時21公里速度，向西進行。目前距離較遠，對台灣天氣尚無直接影響。中央氣象局表示，瑪娃颱風持續朝西北西方向移動，預估最快下周一發布海警，是否發布陸警仍要再觀察。

中央氣象局說，今年第2號颱風瑪娃，今明兩天穩定地以西北西方向前進，下周一開始速度將逐漸放慢且有北轉的趨勢，北轉的時間點及北轉程度仍有很大的不確定性，對於台灣下周天氣的影響程度也有變數存在，務必留意此颱風的最新動態。

從今天開始，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海，明天開始馬祖、澎湖、南部沿海，將陸續有長浪出現，尤其明天起東台灣沿海浪高將增高到3到5米，浪高還會持續增大，中央氣象局說，非必要請勿前往海邊活動，海上作業船隻也請特別留意。

中央氣象局鄭明典在臉書表示，颱風外圍下沉乾區接近台灣。他根據大氣可降水量分析圖表示，乾區看起來好像副高西伸，看垂直結構，副高範圍沒那麼大，台灣到菲律賓附近的乾區比較可能是颱風外圍下沉區的影響。

中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今晨高雄、花蓮、台東地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率。

今天東半部地區及金門有局部短暫陣雨，清晨南部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、馬祖為多雲到晴，午後南部及各地山區有局部短暫雷陣雨。各地低溫約23、24度，白天東半部高溫28到30度，西半部可以來到31到33度，近山區溫度會再更高一些。

明天隨著颱風接近，大環境逐漸轉為東北風，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島轉為局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨。

下周一至下周四颱風外圍環流影響，大台北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，東北部地區有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；這段期間可能有颱風外環流沉降影響，新竹以南地區有局部高溫發生的機率。

下周五北部及東北部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

6月3日至5日北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

大氣可降水量分析，藍色系是乾區，粽紅色系是濕區。右上是副高的位置，乾區看起來好像副高西伸，看垂直結構，副高範圍沒那麼大，台灣到菲律賓附近的乾區比較可能是颱風外圍下沉區的影響。圖／取自CIMSS
大氣可降水量分析，藍色系是乾區，粽紅色系是濕區。右上是副高的位置，乾區看起來好像副高西伸，看垂直結構，副高範圍沒那麼大，台灣到菲律賓附近的乾區比較可能是颱風外圍下沉區的影響。圖／取自CIMSS

颱風 氣象局 馬祖

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