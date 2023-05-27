觀旅業向蔡喊話 盼解赴陸禁團令

疫後第一個暑假即將到來，旅遊業者表示今年買氣較以往熱絡，其中又以日本詢問度最高，其次為韓國、泰國，整體團費較平常上漲三、四成，以東北亞漲幅最明顯，不過由於兩岸「禁團令」至今未開放，台北市旅行公會理事長駱炫宏昨也趁台北國際觀光博覽會時向蔡英文總統喊話，盼盡快解除組團赴陸禁令。

對此，蔡英文僅在致詞時回應，指交通部正在討論中；觀光局副局長林信任則說，觀光小兩會已在協商時間地點，相關方案也在規畫中，不過具體細節還不能透露。至於外傳開放時間點可能在六月，林信任表示，應該沒那麼快。

台北國際觀光博覽會昨在世貿一館登場，今年集結二五○家業者、五十大旅行社、五家航空公司參展，首日共湧入六萬人參展。

易飛網表示，今年參展人潮相較去年增加非常多，成交率約四、五成。除日韓及歐洲長線外，東南亞海島如菲律賓長灘島、巴拉望、越南富國島等行程詢問度都相當高，出發區間主要集中於暑假及秋季賞楓，其中暑假出發的團費較平常漲約一至三成。

可樂旅遊指出，暑假整體團費約較平日漲三、四成，也較二○一九年疫情前同期高，其中又以東北亞漲幅最明顯。部分民眾考量價格、短天數會選擇東南亞國家。