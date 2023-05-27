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牙科醫療糾紛 植牙3成7居首位

聯合報／ 記者沈能元許政榆／台北報導
隨著人口老化，民眾植牙的需求也日益增加，但植牙糾紛也隨著而來。圖為示意圖。本報資料照片
隨著人口老化，民眾植牙的需求也日益增加，但植牙糾紛也隨著而來。圖為示意圖。本報資料照片

隨著人口老化，民眾對植牙照護需求增加，衛福部將植牙科列入我國第十一個牙科專科，不過據醫療改革基金會統計，每年牙科醫療糾紛申訴，高達三成七與植牙有關，為牙科醫糾之首，其中又以術前評估不周、植牙技術不佳等居多。

醫改會表示，植牙需求增加且屬高價治療，即使納入部定專科，衛福部仍應注意植牙認證缺乏公信力，以及可能排擠其他重要牙醫專科等問題。

衛福部口腔司副司長賴向華則說，植牙屬於自費，各地方主管機關已公告收費標準範圍，現行植牙「並無亂象」，有些個案是認知問題、說明不清楚。

醫改會執行長林雅惠說，每年接獲六百至七百通醫糾申訴電話，二成至二成五與牙科有關，其中高達三成七對植牙治療不滿，從植牙掉落、傷及下顎神經造成下顎麻痺，甚至麻醉風險致死。歸納植牙醫糾前四名分別為術前評估不周、植牙技術不佳、收費契約不實、醫病溝通不良，以術前評估不周的爭議最多。

林雅惠說，民眾植牙時需簽署手術及麻醉同意書，但醫改會接獲的植牙醫療糾紛案件中，未提供比率很高，另外，誤判牙床或齒槽骨高度，牙醫師使用過長植體，導致穿孔或神經麻痺，或糖尿病患者植牙後脫落，心臟病患麻醉過程出問題等，時有所聞。

林雅惠也提到，坊間高達卅多個牙科相關醫學會都可發出植牙認證，但不同機構認證機制不同，缺乏公信力，植牙科納入部定專科有其必要性，另呼籲衛福部嚴謹慎查，正面表列哪些牙醫學會的植牙認證可被接受，未取得認證的牙醫師應再接受訓練。

中華民國牙醫師公會全聯會理事長陳彥廷強調，要解決現行植牙亂象，可設立「植牙機構認證」，建議比照美容醫學以特管辦法管理，包括植牙機構須有哪些設備、人員訓練等。

雙和醫院牙科部主任黃茂栓說，目前植牙牙體有許多品牌，建議植牙前應詢問醫師。他舉例，大家買手機，對於應選蘋果或三星等品牌多有研究，也注重後續維修，植牙也是，若日後必須到其他醫療院所治療時，避免不清楚植牙體的廠牌，無法維修，成為「植牙孤兒」，建議民眾植牙前應多詢問醫師相關資訊。

牙醫 醫師

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