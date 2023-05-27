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植牙成第11專科 恐生排擠效應

聯合報／ 記者許政榆沈能元／台北報導

衛福部口腔健康司近日公告新增「植牙科」專科，成為我國第十一個牙科專科，不過牙醫師公會批評，植牙在美國等多數國家並非專科，而植牙多為自費項目，未來恐大量吸引牙醫師選科，造成其他專科青黃不接，產生排擠效應，影響民眾牙科就醫選擇。

衛福部口腔司指出，增設植牙專科是提供專科醫師更精進訓練，但未來一般牙科醫師還是可以做植牙手術。

中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳彥廷表示，現階段許多牙科專科於醫院內設有專科，提供住院醫師訓練，但目前特殊需求、家庭牙醫及植牙，這三個專科較少在醫院有專屬科別，意指現階段並沒有植牙專科教授師資。

他質疑，若有訓練需求，可透過學校設置研究所、醫院設置專科，「為什麼現在跳過，直接由衛福部設為部定專科？」

陳彥廷直言，口外、牙周、贋復專科等，本來就必須接受植牙訓練，植牙在多數國家並非專科，我國成立植牙科，恐讓原先想選這三科別的牙醫師，紛紛轉往選植牙科，造成人才流動、其他專科青黃不接。

臨床牙醫師則認為，若植牙科造成其他科「滅科」，更凸顯牙醫生態偏門，給付不均，才會造成年輕牙醫師選擇輕鬆又賺錢的植牙科。

衛福部口腔司副司長賴向華表示，增設植牙科是完善訓練制度，從源頭教育做起，未來將會組成專家委員會，討論研擬植牙專科醫師甄審原則、課程基準、訓練機構等。

醫師 牙醫

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植牙成牙科專科1／專家憂排擠 導致其他專科「滅科」

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