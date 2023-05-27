聽新聞
test
0:00 / 0:00

5月最強颱 瑪娃最快後天海警

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
中央氣象局表示，瑪娃颱風這兩天將再增強，明、後天天氣持續穩定，僅東半部地區、午後南部地區及各地山區有局部短暫雨。圖／聯合報系資料照片
中央氣象局表示，瑪娃颱風這兩天將再增強，明、後天天氣持續穩定，僅東半部地區、午後南部地區及各地山區有局部短暫雨。圖／聯合報系資料照片

「瑪娃」颱風持續增強，達一九九五年以來西北太平洋五月最強颱風，中央氣象局表示，瑪娃颱風持續朝西北西方向移動，預估最快下周一發布海警，是否發布陸警仍要再觀察。今明天氣穩定，僅東半部地區、午後南部地區及各地山區有局部短暫雨。

氣象局預報員葉致均表示，瑪娃颱風昨仍距離台灣東南東方一九五○公里海面，目前最大風速達每秒五十八公尺，接下來有機會達六十公尺，這兩天可能再增強，暴風半徑也有增大趨勢，預計下周一接近巴士海峽後，速度會放慢、北轉，屆時移動的角度及時間點將影響與台灣的距離。

他指出，今明兩天，迎風面東半部地區有局部短暫雨，午後南部地區及各地山區有雨。

葉致均說，明天雨區擴大，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星降雨，午後各地山區有雨。下周一受外圍環流影響，大台北地區、東半部地區及恆春半島降雨機率提高，東北部地區有局部大雨。

颱風 氣象局 恆春

延伸閱讀

瑪娃颱風最快「這天」發布海警 周末各地雨勢出爐

影／瑪娃颱風逼近 林右昌大推消防防災e點通APP

強颱瑪娃增強長胖最快下周一海警 氣象局：不排除陸警

瑪娃颱風最新路徑曝 成歷史紀錄5月最強颱

相關新聞

首季全台行人103死 不減反升

為了改善交安，交通部日前才定下目標，強調今年行人死亡人數要達到歷年最低，不過昨公布今年一至三月的卅日交通事故死亡人數八一...

5月最強颱 瑪娃最快後天海警

「瑪娃」颱風持續增強，達一九九五年以來西北太平洋五月最強颱風，中央氣象局表示，瑪娃颱風持續朝西北西方向移動，預估最快下周...

觀旅業向蔡喊話 盼解赴陸禁團令

疫後第一個暑假即將到來，旅遊業者表示今年買氣較以往熱絡，其中又以日本詢問度最高，其次為韓國、泰國，整體團費較平常上漲三、...

牙科醫療糾紛 植牙3成7居首位

隨著人口老化，民眾對植牙照護需求增加，衛福部將植牙科列入我國第十一個牙科專科，不過據醫療改革基金會統計，每年牙科醫療糾紛...

聯醫護理師忙直播 衛生局要查

北市聯醫和平院區加護病房一名護理師遭指控上班忙唱歌、開直播，滑手機更是常有的事，因是資深學姐，大家敢怒不敢言，內科亦有護...

植牙成第11專科 恐生排擠效應

衛福部口腔健康司近日公告新增「植牙科」專科，成為我國第十一個牙科專科，不過牙醫師公會批評，植牙在美國等多數國家並非專科，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦