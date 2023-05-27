5月最強颱 瑪娃最快後天海警

「瑪娃」颱風持續增強，達一九九五年以來西北太平洋五月最強颱風，中央氣象局表示，瑪娃颱風持續朝西北西方向移動，預估最快下周一發布海警，是否發布陸警仍要再觀察。今明天氣穩定，僅東半部地區、午後南部地區及各地山區有局部短暫雨。

氣象局預報員葉致均表示，瑪娃颱風昨仍距離台灣東南東方一九五○公里海面，目前最大風速達每秒五十八公尺，接下來有機會達六十公尺，這兩天可能再增強，暴風半徑也有增大趨勢，預計下周一接近巴士海峽後，速度會放慢、北轉，屆時移動的角度及時間點將影響與台灣的距離。

他指出，今明兩天，迎風面東半部地區有局部短暫雨，午後南部地區及各地山區有雨。

葉致均說，明天雨區擴大，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星降雨，午後各地山區有雨。下周一受外圍環流影響，大台北地區、東半部地區及恆春半島降雨機率提高，東北部地區有局部大雨。