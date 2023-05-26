植牙成牙科專科2／醫改會：牙科醫糾 植牙爭議居首位

據醫療改革基金會統計，每年牙科相關醫療糾紛申訴案件中，平均高達三成七與植牙有關，為牙科醫糾首位，這與其他牙科醫學會相關調查結果，植牙糾紛約占四成，與醫改會數據十分接近。

醫改會表示，植牙需求日益增加且屬高價治療，牙醫彼此競爭激烈，納入部定專科有其必要性，但衛福部仍應注意植牙認證良莠不齊，缺乏公信力，以及可能排擠其他重要的牙醫專科等問題。

醫改會執行長林雅惠說，每年接獲六百至七百通醫糾申訴電話，有二成至二成五與牙科有關，其中高達三成七是植牙糾紛，小至植牙掉落到傷及下顎神經，造成下顎麻痺，甚至麻醉風險致死。

歸納植牙醫糾前四名分別為「術前評估不周」、「植牙技術不佳」、「收費契約不實」、「醫病溝通不良」，其中以「術前評估不周」案件最多，進而導致手術失敗或傷害。

林雅惠說，民眾植牙時需簽署手術及麻醉同意書，但目前醫改會接到植牙醫療糾紛案件中，未提供比率很高。另外，如誤判牙床或槽骨高度，牙醫師使用過長植體，導致穿孔或神經麻痺，或糖尿病患者植牙後脫落，或老年心臟病患麻醉過程出問題等，時有所聞。

植牙需求日益增加且屬高價治療，牙醫彼此競爭激烈。林雅惠指出，在植牙科未納入部定專科前，一直沒有官方認證，而坊間高達卅多個牙科相關醫學會都可發出植牙認證，但不同機構認證機制不同，民眾也無法知道那些認證是通過嚴謹考核，缺乏公信力。

但植牙科納入部定專科仍有疑慮，林雅惠表示，包括已取得植牙認證的牙醫師不需再受訓，衛福部應嚴謹慎查，正面表列哪些牙醫學會的認證可被接受，牙醫師獲得認證未在表列，應再接受訓練，確保公平性及民眾就醫權益。

另現在植牙需求高、利潤高，可能吸引更多牙醫系學生選擇植牙科，如此市場導向的獲利趨勢，將排擠其他重要的牙醫專科，衛福部也應加以重視並長期關注。

「以往植牙多是透過口耳相傳，但民眾需自求多福，真的非常沒有保障。」林雅惠說，醫改會提出植牙五問，包括需要植牙嗎？植牙花多少錢？手術怎麼做？誰來植牙？術後注意事項？民眾植牙前應先多加詢問，植牙市場競爭激烈，許多宣傳招數五花八門，如折扣、送贈品、全國最低價等話術，民眾應提高警覺，衛福部也應多加稽查。

林雅惠表示，衛福部已於二〇一六年公布植牙治療注意事項手冊，但很多民眾於植牙前都不知道，顯示衛福部宣導並未落實，提升民眾對植牙的知能，不應流於形式，也呼籲衛福部針對植牙推出定期化契約，保障民眾權益。