用鏡頭捕捉希望 這些照片紀錄癌友重新檢視生命的時刻

「養育生命的，不只是植物的生長，還有癌後日常的自我延續。」36歲陳乙先去年罹患乳癌，進行第三次化療時元氣大傷，當時不斷問自己「我還有辦法撐到下一次的化療嗎？」她於是在窗台築起小花園，練習養育和照顧生命，並紀錄下植物的生長，還有癌後日常的自己。

癌症希望基金會與羅氏大藥廠舉辦第9屆「捕捉希望」數位攝影比賽，今舉行頒獎典禮，陳以先參賽作品為「養育生命」，她表示養育植物是治療期間最能燃起希望的一件事，此件作品獲得癌友組佳作。

本屆「捕捉希望」數位攝影比賽，總計有253件作品參賽，25幅作品脫穎而出。癌症希望基金會執行長蘇連瓔說，抗癌是一條漫長又艱辛的道路，為鼓勵癌友、家屬及醫療團隊從不同的角度來與疾病相處，因此從2008年開始舉辦這項活動，邀請大家透過鏡頭、按下快門來記錄心情、抒發情緒進而傳遞正能量。

陳乙先罹癌前，面對學業、工作及家庭多重壓力時常熬夜。罹癌後，她重新調整面對生命的角度，也因北上就醫有機會與長年相隔兩地的先生重逢和作伴。她說，「如何照顧植物使其茁壯成長、開花結果、排除害蟲等，對我是很重要的學習，照顧植物也如同照料了自己的心」。

另一位癌友組佳作得獎人Candy，作品是「門簾外的陽光」。歷經罹患乳癌及復發漫長的治療過程，讓她對生命有不同的體悟。在等待治療時，看見隔壁病床旁護理師照顧病人的瞬間，拿起相機捕捉了透過病床隔簾外的剪影，猶如白衣天使般的陽光及溫暖。

經歷了生命的無常起伏後，Candy也決定把握充實生命，每一天都活得精彩，也鼓勵其他癌友相信醫療團隊，並珍惜家人的扶持與陪伴。

長期在第一線照顧癌友的護理師賴淑婷，體悟到人生無常，也時常用照片紀錄生命中的重要時刻。本次作品「幸福的約定」榮獲醫療人員組第二名，記錄一位癌末父親的心願是參與女兒的婚禮，最終在醫療團隊協助下，在病房為女兒女婿舉辦了婚禮。賴淑婷說，陪伴癌症病人的心理支持與協助實現心願，是這份工作獨一無二的珍貴回憶與成就。

醫師周桂芳總是在背後默默支撐著每一個癌友家庭。本次參賽的作品「啟航」榮獲醫療人員組佳作，作品中呈現了醫護與病人一起進行舞蹈治療的時刻，象徵著即使罹癌生命仍有許多嘗試的可能。

周桂芳強調，她平時便舉辦各種癌友支持團體、藝術治療等活動，除了照顧癌友身心靈健康外，她也常常提醒癌友，除了治療本身外，也可多探索生命不同面向，發掘生活樂趣，如此才能有健全平衡的身心，以面對治療挑戰。

罹癌不是生命旅程的終點，治療所帶來的不適，往往需要心理的轉念跟調適。蘇連瓔說，當參賽者願意敞開心房，用攝影表達面對癌症的態度，那份誠懇，就是一件很了不起的事，也許參賽者的作品沒有入選得獎，但其精神與態度鼓勵到了所有人。

羅氏大藥廠醫療體系策略代理處長張怡荃說，每張照片代表的是一個希望，在抗癌的路上用實際行動支持病友，一同為病友而努力。

評審彭永松則說，比賽關鍵就是你決定參加就贏了，願意拿起相機拍照，去面對這件事情，面對自己的那個心態是最重要的。