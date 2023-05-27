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健康你我他／勤銼指甲、滴藥水 擺脫灰指甲

聯合報／ 文／拒吸二手煙（桃園平鎮）

先生當兵時感染了香港腳，退伍後，不管是學著人家泡醋水、泡藥水，或就醫擦藥，都沒有根治過。

國中時接受田徑訓練的先生，後來迷上跑馬拉松，在一次完賽後，發現腳大拇趾趾甲下瘀血（這是跑馬拉松的人常見的情況，所以熱愛馬拉松成痴的跑者甚至會把腳趾甲拔掉，避免長時間跑步時擠壓瘀血），受傷的腳趾甲脫落後，可能因香港腳黴菌的關係，再長出的新趾甲就籠罩在灰指甲的陰霾中。

所幸先生後來遇到一位經驗豐富的醫師，他教先生定期用銼刀磨平灰指甲，然後在其上滴特定藥水，並且平常出門不要圖方便，一定要穿透氣鞋襪，保持腳部乾燥。

在改掉穿橡膠鞋不穿襪子的壞習慣、殷勤銼指甲、滴藥水後，先生不但擺脫惱人的香港腳，灰指甲的情況也差不多痊癒。

馬拉松 香港 醫師

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