愛肝達人站／「到底你是醫師？還是我是醫師？」怎麼回事？

急診室，來了一個胸痛發燒的老先生。照完了片子，醫師權威性地告訴病人他的診斷，病人聽了，說了他的看法，醫師再三表示他的專業性，病人還是指指點點的表達他不同的看法。

醫師逐漸不耐，病人繼續說，醫師終於大吼：「到底你是醫師，還是我是醫師？」病人終於默默無語，黯然回到診療床上。到底怎麼回事？

過了不久，醫師跑過來道歉，「不好意思，原來是先輩，失敬了！」前後態度判若兩人。

又過了不久，院長親自過來，醫師也跟著過來，院長當著一大群的醫護人員說：「這是我們以前胸腔科的教授，退休了，是國寶，胸腔科的泰斗！」原來年輕醫師有眼不識泰山，關公面前舞大刀，孔夫子面前賣文章。

這種情形，在醫界司空見慣，尤其醫師的親友去別的醫院住院，醫師前去探病，最容易發生這種情形。因為醫師通常會不好意思表達自己的身分，當然更不會像民意代表穿著XX委員或代表的衣服或背心，出門身上都有標記，讓人容易辨識。古代大官出巡，身上都要穿著官服，而現代軍人或警察身上的制服，也容易識別，讓旁人知道他的身分，減少不必要的波折。

在這方面，造物在人體的設計上就聰明得多了，例如人體的免疫細胞會辨識體內的細胞，才不會網內互打，攻擊自己的器官或組織。如果會，通常就是一種自體免疫性疾病，例如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎，或原發性膽汁性肝硬化等，近年來國人這種自體免疫性疾病越來越多了。

醫師或家人生病，都希望別的醫師或相關護理人員知道他的身分，希望對方能多關心照顧「自家人」，如果醫師本人或家人常常有病要求醫，這種感覺會越來越強烈，也越能體會將心比心，把病人當成自己家人一樣看待。另一方面，醫師本身也要學會觀人術，如果言談中發現對方是自己人，就要更謙卑一點，付出更多的關懷，讓對方安心、放心。

當然，如果每位醫師都把病人都當成自己人或朋友，不僅醫病關係會更好，看病會更愉快，病人感覺窩心，醫師自己也快樂，也更不會有前倨後恭的現象出來了！

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