養生祕訣／斷食減肥 固定重訓 常出國旅遊

近年許多人瘋168斷食，昕新智慧診所院長朱光恩也是其中一員，目前他回到85公斤左右。朱光恩是易胖體質，最胖曾到110公斤，不過，他並非刻意執行168斷食，而是工作型態讓他自然執行，也發現短暫的斷食可減少胰島素分泌，對身體有益。

朱光恩每天早上8點上班，早餐會喝杯黑咖啡及水，直到中午12點才用午餐，晚上8點後不吃東西只喝水，並於晚間11點就寢。不喜歡外食的他，大多自行料理，常使用小電鍋、蒸鍋、烤箱及微波爐做菜，像蒸蔬菜、蒸魚肉，撒點鹽巴作調味，煮個白飯就完成一餐；他愛吃義大利麵，也會自製義大利麵醬。

朱光恩每周上2次健身房重訓，維持骨骼、肌肉量，也會用跑步機維持心肺功能。飲食、運動是重要養生方法。對朱光恩來說，旅遊更是最棒的生活調劑，過去只要有3天以上休假，常一人飛出國旅遊，他曾走訪非洲、南美洲、中美洲、歐洲等，因為曾赴日求學，最喜歡到日本旅遊。

除了是大腸鏡專家，朱光恩也喜歡設計塗鴉，今年兔年診所的「昕新向榮」紅包袋，上頭的小兔子由他親自操刀設計，500個特製紅包袋廣受喜愛。

朱光恩自揭有潔癖，要求東西一定要放在固定位置，像放筷子的方向、微波爐不能歪等，就是喜歡整體整齊感。

他也將這習慣帶到工作中，像一天要洗數次手，做檢查前工作盤中的超音波探頭針頭、紗布或藥物，必須朝向同一方向，長短粗細也要按順序排整齊，工作起來才順手，也增加病人安全。