院長講堂／昕新智慧診所院長朱光恩 熱愛大腸鏡檢查 挑戰九彎十八拐

大腸癌發生率連續15年居我國十大癌症之首，有年輕化趨勢。專精於大腸鏡檢查的昕新智慧診所院長朱光恩表示，政府針對50至74歲民眾，提供2年1次公費大腸癌篩檢，年輕族群也不可輕忽，尤其有大腸癌家族史的民眾，更應定期做篩檢，及早發現早期治療。

累積經驗 病人是最好老師

前來健檢的民眾多半是消費者心態，認為花了高額費用健檢，要求自然會比較多。不過，對朱光恩來說，無論是受檢者還是病人，「病人就是最好的老師」，病人願意信任醫師，將自己的大腸交給醫師檢查，醫師在檢查中有機會學習、累積經驗，實屬珍貴。

朱光恩9歲移民阿根廷，念完醫學院後取得美國醫師執照，1994年返回台灣行醫至今，曾赴日進修，跟著工藤進英教授學大腸鏡一人操作法，並將技術傳回台灣廣受推崇。

喜歡聊天 醫病關係良好

大腸形狀九彎十八拐，執行大腸鏡檢查，對醫師來說具有十足挑戰，也是讓朱光恩如此著迷的原因。每個人的腸子形狀都不同，且同一個病人每一年的腸子也可能不同，如果飲食、排便習慣改變，或有開腹腔手術導致腸沾黏，都會增加大腸鏡檢查難度。

從小在國外長大，造就朱光恩洋派性格，個性活潑、喜歡聊天，常與病人成為好友，不少醫師憂心的醫病糾紛，他幾乎沒遇過。以大腸鏡檢查來說，病人的責任是把大腸清乾淨，醫師責任是做好檢查，他事前會花時間跟病人衛教、溝通，病人了解後配合度都很高，藉此建立良好醫病關係，就能避免糾紛。

朱光恩在新光醫院任職29年，一路從住院醫師當到主任，也擔任新光健檢中心主任10年，3年前接下昕新診所院長一職，讓他深感壓力。民眾健檢是「候鳥型」，大多是3年回來檢查一次，因此診所要上軌道，至少要3年時間，正巧診所成立時，碰上新冠疫情大爆發，當時幾乎沒有受檢者，有1年時間是「硬撐下去」，所幸解封後漸露曙光，健檢人數也回流。

定期開會 凝聚員工向心力

診所與醫院規模不同，經營模式有很大差異。朱光恩表示，醫院有許多部門可協助分派工作，診所得院長親自管理，診所內50名員工平均35歲，是年輕的團隊，他會透過定期開會凝聚向心力，也樂於向年輕人學習，打造優質環境，才能讓受檢者安心。

朱光恩小檔案

●年齡：57歲

●專長：內科學、消化系醫學、消化系超音波及相關治療手術、上消化道內視鏡檢查及相關治療手術、全大腸鏡檢查及相關治療手術

●現職：昕新智慧診所院長

●學歷：南美洲阿根廷國立大學醫學系醫學士、美國醫師執照考試（USMLE）合格

●經歷：新光醫院健康管理部主任、胃腸肝膽科主治醫師、健康管理部內視鏡檢查室主任

給病人的一句話

● 大腸癌發生率台灣居世界第一，發生年齡層下滑中，提醒年輕族群、有家族史者，要定期做大腸鏡檢查，及早篩檢、治療。